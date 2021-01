Il MAB Unesco alla ricerca di giovani volti per il suo 50esimo anniversario

5 giovani ambasciatori ed ambasciatrici delle riserve Man and the Biosphere Unesco

[27 Gennaio 2021]

Il 2021 è un anno molto importante poiché si celebra il 50°Anniversario del Programma Man and the Biosphere (MAB), nell’ambito del quale è stata riconosciuta la Riserva della Biosfera Isole di Toscana. Portavoce e rappresentate in quest’anno di festeggiamenti sarà la dottoressa Jane Goodall assieme a 5 giovani nuovi volti del MAB UNESCO selezionati attraverso un percorso di candidatura che è stato aperto in questi giorni.

La celebrazione del 50°Anniversario coinvolgerà l’intera comunità MAB, che dal 1971 persegue la riconciliazione tra uomo e natura all’interno della Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera quello che oggi chiamiamo “Sviluppo Sostenibile”. Sarà quindi un anno all’insegna di eventi dedicati al rapporto tra uomo e natura. La dottoressa Jane Goodall, etologa di fama internazionale sarà la portavoce ufficiale del MAB in questo importante evento ed avrà il ruolo di creare ed ispirare un dialogo tra le diverse generazioni, accompagnata da una squadra di 5 giovani ambasciatori di tutto il mondo.

Il 50° Anniversario sarà infatti un’opportunità per aumentare la visibilità del Programma MAB e per mostrare al mondo le azioni concrete che vengono intraprese dalle Riserve della Biosfera; con questo obiettivo. Per questo motivo l’UNESCO ha avviato la ricerca di cinque giovani ambasciatori – uno per ciascuna delle regioni geopolitiche dell’UNESCO (Europa e Nord America, Asia, Africa, America Latina, Pacifico). I 5 giovani ambasciatori ed ambasciatrici delle Riserve della Biosfera avranno il compito di coinvolgere i propri coetanei nel Programma MAB, ma anche di raccontare alla Rete mondiale le azioni di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità realizzate dalle comunità locali.

Chi saranno i giovani che rappresenteranno il MAB?

Il Segretariato MAB è alla ricerca di ragazze e ragazzi che:

Hanno tra i 18 e i 35 anni e vivono, lavorano, studiano o fanno ricerca nelle Riserve della Biosfera. Sono riconosciuti per avere un forte legame con la loro comunità e per essere rappresentativi del Programma MAB nel loro territorio;

Sono disponibili ad impegnarsi volontariamente per l’intera durata del 50° Anniversario (tutto il 2021) a questo progetto, agendo secondo le indicazioni del personale del Segretariato MAB, dalle Riserve della Biosfera, dai Comitati Nazionali e da MAB Youth riguardo agli argomenti affrontati in quest’anno;

Dimostrano una forte motivazione nel rappresentare il MAB Youth nel 50° Anniversario, ma soprattutto condividono i valori e lo spirito del Programma MAB ed hanno un genuino interesse ad agire per la sua promozione nelle comunità;

Hanno eccellenti capacità personali e di comunicazione (scritte e orali), la conoscenza della lingua inglese sarà un vantaggio ed una predisposizione a partecipare agli eventi organizzati anche in altri fusi orari.

Quale sarà il ruolo di questi giovani ambasciatori?

I 5 ambasciatori scelti avranno un ruolo estremamente rilevante in questo cinquantesimo anno! Avranno il compito di rappresentare il gruppo MAB Youth negli eventi online (ed eventualmente anche in quelli che si terranno dal vivo) svolti nell’ambito delle celebrazioni del 50° Anniversario sia a livello regionale che globale. Parteciperanno a dialoghi intergenerazionali e interregionali con diversi stakeholder delle Riserve di Biosfera per diffondere la vision del Programma.

I giovani ambasciatori dovranno promuovere una comunicazione attiva diffondendo lo spirito del Programma MAB e creando strategie di comunicazione affinché i messaggi diffusi vengano raggiungano tutte le comunità. Le ragazze ed i ragazzi scelti in questo ruolo, inoltre, aiuteranno nell’organizzazione di eventi virtuali, scriveranno articoli su esperienze, progetti, prospettive e risultati dei giovani nelle Riserve della Biosfera da pubblicare in un sito dedicato al 50° anniversario del MAB. I giovani portavoce diventeranno così componenti vitali per il futuro del Programma.

Come candidarsi a questo prestigioso ruolo?

Per dimostrare il proprio interesse a questa opportunità è necessario inviare il proprio CV ed una lettera di motivazione con la quale enfatizzare perché pensi di essere la persona giusta per diventare portavoce, descrivendo qual è la tua proposta per questo ruolo e se fai parte di un’altra rete giovanile. Avrai anche la necessità di una lettera di sostegno da parte del Comitato MAB Nazionale e della Riserva di Biosfera in cui vivi. Hai tempo fino al 31 gennaio per fare domanda e candidarti per essere il futuro volto dei giovani del Programma MAB!

Approfondisci tutti i dettagli sul sito UNESCO.