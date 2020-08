Il ministro dell’Ambiente Costa per tre giorni nel Parco nazionale Arcipelago toscano

Visiterà Elba, Capraia, Pianosa e Montecristo

[5 Agosto 2020]

Dopo aver visitato il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il più recente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, domenica 9 agosto il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On. Sergio Costa, insieme ad una delegazione ministeriale, sbarcherà nel pomeriggio all’Isola d’Elba in visita alla sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’Enfola. Insieme ai vertici dell’Ente Parco – il Presidente Giampiero Sammuri, il Vice Presidente Stefano Feri e il Direttore del Parco Maurizio Burlando – il Ministro Costa incontrerà una rappresentanza delle autorità locali, sindaci e forze dell’ordine e stampa.

Ricco il programma di lunedì 10 agosto quando, grazie al supporto logistico della Guardia Costiera e dell’Arma dei Carabinieri, il Ministro Costa sarà in mattinata a Capraia per visitare l’isola, incontrare il Sindaco e Presidente della Provincia di Livorno Marida Bessi e inaugurare il nuovo Centro di Educazione Ambientale ed Info Point dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità realizzato alla Salata e dedicato alle eccellenze ambientali ed archeologiche dell’isola ed al santuario Internazionale dei Mammiferi Marini.

Nel pomeriggio la delegazione raggiungerà l’Isola di Pianosa dove verranno presentate al Ministro le attività di fruizione gestite dall’Ente Parco, i lavori di ristrutturazione della Casa dell’Agronomo, il nuovo allestimento del Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche e le Catacombe recentemente affidate in gestione al Parco da parte della Pontificia Commissione per l’Archeologica Sacra.

Nel tardo pomeriggio, infine, il trasferimento all’Isola di Montecristo dove la delegazione ministeriale si tratterrà fino al giorno dopo per una breve visita, per poi fare rientro a Roma.

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano