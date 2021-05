Il portale sulla spiaggia di Galenzana per tenere lontani gli escursionisti dai sentieri del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Legambiente a Parco e Comune: è autorizzato e regolare?

[31 Maggio 2021]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

In queste ultima settimana, Legambiente Arcipelago Toscano ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di escursionisti su cartelli installati a Galenzana, una spiaggia nel Comune di Campo nell’Elba e nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscanoper la quale gli ambientalisti si battono da anni per impedire la privatizzazione di litorale e sentieristica e contro l’utilizzo improprio del territorio.

Per spiegare a Comune e Parco di cosa si tratta, il Cigno Verde isolano ha scelto una email che ritiene come la più significativa ricevuta: «Vi segnalo una questione che riguarda un “bene comune”: il problema riguarda la spiaggia della Galenzana e il sentiero per accedervi In quella zona c’è un agriturismo che ha posto un “cartello” di segnalazione dell’ agriturismo all’ingresso della spiaggia , questo ci sta, chi viene dal mare può attraverso il cartello venire a sapere che da quel sentiero si può arrivare ad un agriturismo. Quello che non va assolutamente bene e che va modificato, a mio parere, è che ci siano accanto a quello della segnalazione (avranno ricevuto permesso dal comune per quello) quello che non va sono gli altri due cartelli “PROPRIETÀ PRIVATA” e “ATTENTI AL CANE” che si prestano a far intendere alle persone quasi che quel sentiero è anch’esso di proprietà privata. E così non è. Entrambi sembra proprio vogliano costituire un deterrente per chi utilizza sentiero e spiaggia. Si vuole segnalare presenza di agriturismo: se si è richiesto permesso ed è stato concesso, ci sta Ma gli altri due cartelli vanno tolti, sia quello della proprietà privata, che lo mettano dove inizia la proprietà, e poi ci mancherebbe altro che ci fosse un cane libero in giro!»

Dopo aver ricordato che «Il sentiero oggetto del posizionamento del nuovo “portale” è rimasto l’unico accesso pedonale alla spiaggia di Galenzana dopo la chiusura dello storico sentiero litoraneo e lo spostamento del percorso accesso alla spiaggia da parte dello stesso agriturismo, cosa che sta impedendo, ormai da anni, anche l’accesso via terra alle spiagge dei Salandri», Legambiente chiede a Comune, Parco Nazionale e Carabinieri forestali se: «La specie di portale di legno che è stato costruito all’inizio del sentiero che porta a Marina di Campo e che fa da confine del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, dove oltre alla pubblicità dell’Agriturismo Galenzana, sono stati affissi due cartelli con la scritta “PROPRIETÀ PRIVATA “ e “ATTENTI AL CANE“, siano stati autorizzati (ed eventualmente in che forma) e abbiano ricevuto il necessario nulla-osta del Parco Nazionale; Nel caso questa autorizzazione e nella-osta non esistano o siano difformi a quanto eventualmente concesso, si chiede l’immediata rimozione della struttura e dei cartelli di divieto decisamente fuori luogo e che tendono evidentemente a scoraggiare l’utilizzo della sentieristica del Parco e comunale».