Il ritorno della foca monaca nel mare dell’Arcipelago Toscano

Conferenza online del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in occasione del World Wildlife Day

[3 Marzo 2021]

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano celebra in tutto il World Wildlife Day, istituito dall’Assemblea generale dell’Onuper sensibilizzare ogni 3 marzo le comunità e gli enti locali sull’importanza di preservare flora e fauna selvatiche a rischio estinzione con la speciale conferenza digitale “Il ritorno della foca monaca nel mare dell’Arcipelago Toscano”.

Un incontro con le ricercatrici dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Giulia Mo e Sabrina Agnesi, per scoprire le caratteristiche di questo raro mammifero marino, di cui sopravvivono in natura meno di 700 esemplari, di recente avvistato nelle acque che circondano le isole dell’Arcipelago.

Il Parco ricorda che «Alla fine del mese di giugno 2020 infatti, dopo sessant’anni, la foca monaca (Monachus monachus) è tornata a visitare la grotta che prende il suo nome, nella costa occidentale dell’isola di Capraia. Qualche mese dopo, anche nelle acque che circondano l’isola di Pianosa, nei pressi di Punta Secca, è avvenuto un secondo avvistamento. Entrambi gli avvistamenti, documentati da fotografie video, sono stati validati dalle esperte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano si è immediatamente attivato in entrambi i siti per tutelare e monitorare la presenza accertata di questo elusivo mammifero marino».

La conferenza, alla quale prenderà parte anche il presidente del Parco Nazionale Giampiero Sammuri, sarà proposta a partire dalle ore 17,00 sul canale YouTube del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.