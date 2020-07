Il segreto della longevità degli alberi più antichi del mondo

Anche gli alberi plurimillenari non sono immortali ma la medicina rigenerativa si basa su meccanismi che si sono già evoluti negli alberi

[28 Luglio 2020]

«Crescita lenta, elevata capacità di rigenerazione, elevata tolleranza e resilienza allo stress ambientale sono i fattori chiave alla base dell’estrema longevità degli alberi antichi in tutto il mondo». Lo conferma lo studio “Long-Lived Trees Are Not Immortal” pubblicato su Trends in Plant Science da Sergi Munné-Bosch del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals dell’Universitat de Barcelona, che però ricorda che questi organismi plurimillenari non sono immortali.

Methuselah, un esemplare di Pinus longaeva di oltre 5.000 anni fa, vive nella Inyo National Forest negli Usa ed è considerato l’albero più antico del mondo, In Iran, il cipresso Cupressus sempervirens Sarv-e Abarkuh ha più di 4000 anni. Il millenario olivo di Vouves, forse il più vecchio della specie Olea europaea, vive a Creta. il castagno dei cento cavalli, in Sicilia; il cedro Jomon Sugi dell’isola di Yakushima in Giappone e la conifera Te Matua Ngahere (Padere della foresta, in Maori) in Nuova Zelanda sono altri degli alberi più antichi del mondo. Secondo Munné-Bosch, «Questi millenari sopravvissuti alle antiche foreste di tutto il pianeta sono un eccellente modello di tolleranza e resilienza allo stress. In concreto, sono considerati un’eccezione all’interno delle rispettive specie a livello demografico e sono modelli che ci aiutano a comprendere meglio l’importanza della variabilità interindividuale nei processi adattativi».

Nel mondo vegetale, grande resilienza e tolleranza allo stress (temperature estreme, mancanza di nutrienti, siccità, ecc.) Sono sempre legate a una crescita più lenta, a una maggiore capacità di rigenerazione e a una maggiore longevità. Il ricercatore catalano sottolinea che «Nel caso degli alberi più antichi del pianeta, questa risposta ecofisiologica altamente efficiente a fattori esterni aggiunge un modello di crescita modulare e una grande capacità di rigenerare e mantenere strutture dormienti – come le gemme – che possono riavviare la crescita delle piante durante ciclo di vita dell’esemplare».

I cicli di crescita modulari degli alberi millenari si sostengono attorno al tronco «E ciò conferisce loro maggiore robustezza e la capacità di sopravvivere più a lungo . sottolinea Munné Bosch . Il tronco è costituito da oltre il 99% dei tessuti morti e anche lo xilema (un insieme di vasi nel tessuto vascolare) è completamente morto. I tessuti viventi che compongono il floema (i vasi conduttivi della linfa elaborata) e il cambio vascolare sono altamente protetti dalla corteccia dell’albero».

Anche piante erbacee e arbustive perenni possono essere molto longeve. Un esemplare di borderea pyrenaica, una pianta endemica nei Pirenei, ha più di 300 anni ed è l’erba più longeva descritta fino ad oggi. Come strategia di sopravvivenza, questa fanerogame terrestre sostiene i suoi periodi di crescita ciclica grazie a un tubero.

La grande capacità delle piante perenni di sopravvivere in natura è un punto di riferimento scientifico per studiare i meccanismi riguardanti la longevità e in particolare la senescenza che è un processo di morte cellulare programmato che ha una funzione biologica nel mondo vegetale (rimozione dei componenti cellulari, mobilitazione dei nutrienti nella pianta, ecc.). Nelle piante perenni a vita più lunga, può verificarsi la senescenza fisiologica, ma un tale fenomeno non è stato osservato in natura . In questo caso, la potenziale longevità è così straordinaria che la pianta di solito muore a causa di fattori esterni molto prima che si possa osservare un declino fisiologico associato all’invecchiamento (senescenza trascurabile).

Munné Bosch fa notare che «Questo è molto facile da capire nel caso degli alberi antichi. La probabilità di morire per qualsiasi organismo – per quanto tollerante e resistente sia lo stress – aumenta nel tempo. Per ragioni casuali, è davvero molto difficile per qualsiasi organismo sopravvivere così tanti anni contro diverse minacce esterne. Nel tempo, le limitazioni strutturali sono la causa principale del declino funzionale delle specie vegetali più longevi. Un albero sarà in grado di raggiungere la sua altezza massima a seconda del suo genoma e delle condizioni ambientali del suo habitat naturale. Successivamente, sarà in grado di estenderne la longevità mediante nuove ramificazioni e la generazione di nuovi ricacci quando subisce danni. Ma tutto ciò ha un limite. Il tempo, per certi aspetti, può essere considerato come una sorta di stress. Vivere è stressante e questo molto lentamente ti porterà alla morte».

Ma, se gli alberi non sono immortali, Munné-Bosch è più che convinto che è importante studiare il modo in cui gli alberi prolungano la loro senescenza. La ricerca condotta su alberi e specie vegetali di lunga durata può interessare altre discipline, come la medicina: «Abbiamo molto da imparare da loro – conclude Munné-Bosch – Ad esempio, gli aspetti della medicina rigenerativa si basano su meccanismi che si sono già evoluti negli alberi. Sebbene l’invecchiamento non sia un processo universale, la consapevolezza che anche le specie più antiche non possono vivere per sempre significa che forse non siamo così diversi come pensiamo».