Il Vietnam vieta di importare fauna selvatica e annuncia la chiusura dei mercati illegali

La svolta anti-Covid-19 in uno dei Paesi dove il traffico illegale di animali è più esteso

[27 Luglio 2020]

Dato l’accertamento del legame tra un focolaio precoce di Covid-19 e un mercato a Wuhan, in Cina, sebbene manchino le prove che è lì che il virus ha avuto origine, il commercio di animali selvatici, e in particolare i mercati della fauna selvatica, sono stati oggetto di un maggiore controllo.

Il Vietnam è un importante Paese di transito, destinazione e commercio illegale di numerosi prodotti della fauna selvatica, tra cui avorio di elefante, corno di rinoceronte, scaglie di pangolino e parti di tigre. Già a febbraio, in Vietnam 14 ONG, tra cui Traffic, avevano firmato una lettera al governo comunista vietnamita chiedendo un’azione sul commercio illegale di animali selvatici per proteggere il Paese da future pandemie.

Dopo le pressioni e vista la situazione del Paese, il 23 luglio il governo del Vietnam ha emanato una nuova radicale direttiva, la n. 29 / CT-TTg, che vieta la vendita di animali selvatici protetti nei mercati della fauna selvatica e istituisce una moratoria temporanea sull’importazione di animali selvatici, comprese loro parti e prodotti derivati.

La direttiva, che fa seguito a quella simile emanata in Cina, richiede un’ampia cooperazione inter-ministeriale per rafforzare gli sforzi di applicazione e comunicazione a sostegno della legislazione.

Traffic illustra i punti principali della direttiva sono i seguenti: L’importazione di animali selvatici vivi o morti, uova, larve, parti e derivati ​​di animali selvatici è sospesa (con alcune eccezioni per le specie acquatiche al servizio della produzione alimentare, della zootecnia e delle medicine). I mercati/punti vendita in cui vengono venduti prodotti della fauna selvatica illegale verranno chiusi. Nessun cittadino, in particolare funzionari di governo, può cacciare, commerciare, traffico, uccidere, possedere, consumare o pubblicizzare illegalmente animali selvatici o prodotti illegali. Il ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale lavorerà con le agenzie competenti per monitorare la fauna selvatica in cattività, assicurandosi anche che la fauna selvatica provenga legalmente e che sia rispettato uno standard minimo di igiene. Sarà istituito un database di fattorie/strutture di allevamento in cattività. Il ministero della pubblica sicurezza rafforzerà le forze dell’ordine, in particolare quelle contro la criminalità organizzata transnazionale. Il ministero collaborerà con le agenzie competenti per monitorare il commercio illegale di specie selvatiche online. Il ministero della Difesa rafforzerà il controllo doganale e delle frontiere. Il ministero dell’industria e del commercio assicurerà che il dipartimento di vigilanza del mercato rafforzi il monitoraggio del commercio illegale di specie selvatiche. Il ministero della Salute acquisirà legalmente ingredienti medicinali. Il ministero delle finanze lavorerà con il ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale per fornire consulenza al primo ministro sull’elaborazione e la distruzione di scorte e sequestri di avorio di elefante e di corno di rinoceronte conformemente alla legge. Il ministero delle risorse naturali e dell’ambiente esaminerà le normative sulla fauna selvatica e suggerirà emendamenti per rafforzare la politica. Il ministero delle informazioni e delle comunicazioni incarica i gruppi di media di sensibilizzare alla legislazione sulla fauna selvatica e di collaborare con le agenzie competenti per rimuovere le pubblicità di prodotti illegali di fauna selvatica da Internet. Viet Nam Television (VTV) e Voice of Viet Nam (VOV) e altre agenzie mediatiche lavoreranno con le agenzie governative competenti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle leggi e sui regolamenti relativi alla fauna selvatica e per continuare a scoraggiare il consumo illegale di prodotti della fauna selvatica. La Procura popolare suprema del Vietnam e la Corte popolare suprema del Vietnam collaboreranno con le autorità di contrasto competenti per rafforzare gli sforzi di contrasto relativi alla fauna selvatica illegale. Aumenteranno le corti dei circuiti per perseguire localmente i crimini della fauna selvatica. Le condanne saranno seguite da pene efficaci e pubblicizzate ampiamente. I comitati popolari a livello di città e provincia devono incaricare le agenzie locali di implementare soluzioni per contrastare il traffico di specie selvatiche e monitorare rigorosamente le strutture di riproduzione in cattività. Le strutture per l’allevamento in cattività devono impegnarsi a non commerciare, consumare, esporre o pubblicizzare la fauna selvatica di provenienza illegale.

Sarah Ferguson, direttrice dell’ufficio Traffic in Vietnam conclude: «Traffic accoglie con favore questi rinnovati sforzi del governo vietnamita per reprimere il traffico di specie selvatiche e proteggere i cittadini vietnamiti riducendo le opportunità di trasmissione zoonotica. Continueremo ad assistere l’applicazione controllando attentamente le rotte commerciali per la fauna selvatica illegale e condividendo informazioni con le agenzie competenti. Sosterremo anche gli sforzi di comunicazione attraverso le nostre campagne in corso incentrate sulla riduzione della domanda di prodotti illegali della fauna selvatica».