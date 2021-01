Incredibile ma vero: le anguille elettriche cacciano insieme (VIDEO)

Una specie di anguilla elettrica scoperta recentemente pratica con successo la predazione sociale

[15 Gennaio 2021]

Lo studio “Social predation in electric eels”, pubblicato su Ecology and Evolution da un team di ricercatori dell’ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e del National Museum of Natural History della Smithsonian Institution, mette in dubbio tutto ciò che i ricercatori sanno sul presunto comportamento solitario delle anguille elettriche. Infsaatti, i ricercatori brasiliani hanno scoperto un gruppo di anguille elettriche che lavorano insieme per attaccare piccoli pesci nel bacino del Rio delle Amazzoni brasiliano. Finora si pensava che le anguille elettriche, che possono arrivare a 2 metri di lunghezza, e che in realtà sono un tipo di pesce coltello, più strettamente imparentati con le carpe e il pesce gatto rispetto alle anguille, fossero animali solitari che predavano da soli.

Secondo l’autore senior dello studio, Carlos David de Santana che lavora sia per l’INPA che per la Smithsonian Istitution, «Questa è una scoperta straordinaria. Niente di simile è mai stato documentato nelle anguille elettriche».

Per circa 250 anni, la gente pensava che ci fosse solo una specie di anguilla elettrica. Tutto è cambiato nel 2019, quando de Santana e il suo team hanno pubblicato su Nature Communications lo studio “Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator” che rivelava che in realtà le specie di anguille elettriche erano tre e una di quelle nuove specie, l’anguilla elettrica di Volta (Electrophorus voltai) che emette la corrente elettrica più forte di qualsiasi animale sulla Terra: 860 volt. Ed è questa specie che è stata vista cacciare in branco in un lago che si affaccia sul fiume Iriri. in Brasile.

Le anguille elettriche sono dotate di un organo elettrico specializzato, composto da migliaia di cellule chiamate elettrociti, allineate come batterie, che quando vengono attivate generano una corrente elettrica di breve durata che scorre lungo il corpo delle anguille. « Questi animali sono unici – ha detto de Santana – Usano scariche ad alta tensione per cacciare e ora sembra che possano cacciare anche in gruppi sociali. Se si guardano tutti i vertebrati, abbiamo circa 65.000 specie e meno di 100 si dedicano alla predazione sociale».

Abigail Eisenstadt spiega su Smithsonian Voices che «Mentre molti mammiferi come i delfini e i lupi hanno la reputazione di cacciare in gruppo, la maggior parte dei pesci no. Il comportamento è così raro che quando de Santana e il suo team hanno visto per la prima volta le anguille elettriche di Volta cacciare insieme nel 2012, hanno pensato che fosse un evento unico. Ora sono sicuri che si tratti di un comportamento predatorio ripetuto».

De Santana conferma: «Ci sono solo altre 9 specie di pesci note per farlo, il che rende questa scoperta davvero speciale», E in un’intervista a BBC News ha sottolineato: «Nella mia infanzia, ho visitato i miei nonni in Amazzonia e ho raccolto pesci nei ruscelli. Ho passato 20 anni a studiare pesci elettrici nella regione, ma non ho mai visto in vita mia così tante anguille elettriche adulte insieme»..

Le anguille elettriche cacciano al crepuscolo nuotando in cerchio attorno a piccoli pesci chiamati tetra, costringendoli a formare piccoli ammassamenti agitati. Poi la banda di anguille si separa e il branco colpisce i tetra con cariche elettriche abbastanza forti da lanciare il minuscolo pesce fuori dall’acqua.

DE Santana ricorda che «In teoria, se 10 di loro scaricano contemporaneamente, potrebbero produrre fino a 8.600 volt di elettricità. E’ all’incirca la stessa tensione necessaria per alimentare 100 lampadine».

Dopo che i tetra sono stati storditi e restano immobili, le anguille elettriche possono tranquillamente ingozzarsi di prede indifese.

La Eisenstadt fa notare che «A differenza delle specie di anguille elettriche solitarie, che normalmente si avvicinano di soppiatto a un pesce addormentato alla volta, le anguille elettriche del Volta sociale sono in grado di catturare facilmente molti tetra contemporaneamente».

Anche se è evidente che questa caccia sociale renda più facile mangiare per le grandi comunità di anguille elettriche, i ricercatori non sono sicuri di quanto sia diffusa questa pratica in tutte le popolazioni di anguille elettriche di Volta. De Santana dice che «La nostra ipotesi iniziale è che questo sia un evento relativamente raro che si verifica solo in luoghi con molte prede e dove ci sua abbastanza riparo per un gran numero di anguille adulte».

Per trovare più aree nelle quali può verificarsi questo eccezionale comportamento di predazione sociale, de Santana e i suoi colleghi hanno avviato il nuovo programma di citizen scientist Projeto Poraquê che permetterà, gazie all’aito delle popolazioni locali umane, di trovare più comunità di anguille da studiare. Il team spera anche di misurare i voltaggi bassi e alti che i branchi di anguille emettono quando attaccano le prede, taggando le anguille e raccolgliendo campioni di tessuto nel loro branco per comprendere le dinamiche sociali del gruppo.

Inoltre, de Santana e Casey Dillman, un ittiologo evoluzionista della Cornell University, hanno ricevuto finanziamenti dalla Global Genome Initiative dello Smithsonian per sequenziare l’intero genoma dell’anguilla elettrica di Volta. Un progetto che li aiuterà a capire, tra le altre cose, l’origine del comportamento sociale delle anguille e delle forti scariche elettriche che sono in grado di produrre.

La Eisenstadt evidenzia che »Sapere di più su come si comportano le anguille elettriche di Volta in natura è importante perché i loro habitat nel bacino del Rio delle Amazzoni sono sempre più minacciati dai cambiamenti climatici, dagli incendi e dalla deforestazione. Man mano che la biodiversità in quella regione diminuisce, molte specie sconosciute, i loro comportamenti unici e i loro habitat rischiano di scomparire».

De Santana conclude: uesto studio è un esempio di quanto ancora non sappiamo: di quanti organismi ancora non comprendiamo le storie della loro vita».