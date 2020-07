La foca monaca sta ricolonizzando l’Italia

Il cucciolo ritrovato in Puglia e poi morto suggerisce la presenza di colonie riproduttive

[6 Luglio 2020]

Il recente e confermato avvistamento e stazionamento di un esemplare adulto a Capraia, nell’Arcipelago Toscano, ha risollevato l’attenzione sulla foca monaca del Mediterraneo ( Monachus monachus), che è l’unico rappresentante vivente del genere Monachus ed è anche uno dei mammiferi più minacciati di estinzione al mondo.abitualmente vive fino a 200 metri di profondità ed è fortemente legata agli habitat costieri e insulari per la riproduzione. Dopo l’accoppiamento in acqua, le femmine cercano una grotta per far nascere i loro cuccioli, si tratta probabilmente di un adattamento alla predazione, inclusa la caccia da parte dell’uomo. Di solito, il parto avviene in autunno, ma, grazie a condizioni ambientali favorevoli e alla disponibilità di cibo, nella colonia di Cabo Blanco, la nascita di cuccioli è stata osservata anche in altri mesi dell’anno.

La foca monaca era storicamente diffusa nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nell’Oceano Atlantico orientale, ma il nuovo studio “A Mediterranean Monk Seal Pup on the Apulian Coast (Southern Italy): Sign of an Ongoing Recolonisation?”, pubblicato su Diversity da Tatiana Fioravanti, Andrea Splendiani, Tommaso Righi e Vincenzo Caputo Barucchi dell’Università Politecnica delle Marche, Nicola Maio dell’università degli Studi di Napoli Federico II, Sabrina Lo Brutto dell’università di Palermo e Antonio Petrelladell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata. Evidenzia che «Al momento, la specie è composta da non più di 700 individui che abitano le acque dello Ionio e dell’Egeo nell’area del Mediterraneo orientale, l’arcipelago di Madeira e Acque di Cabo Blanco nell’Atlantico orientale. Le dimensioni delle popolazioni e la distribuzione geografica delle specie sono state nel tempo influenzate da diverse minacce come il deterioramento dell’habitat, l’uccisione intenzionale o accidentale e eventi insoliti di mortalità di massa. Fin dalla preistoria M. monachus è stato cacciato dall’uomo, sebbene uno sfruttamento intenso sia probabilmente avvenuto in epoca romana e medievale quando le foche monache furono ampiamente cacciate per la loro pelle, olio e carne. La pesca è ancora la principale causa di morte delle foche monache del Mediterraneo in quanto molte di esse, ritenute responsabili di un impatto negativo sulle attività di pesca, vengono intenzionalmente uccise dai pescatori o intrappolate accidentalmente nelle reti da pesca (catture accessorie). Inoltre, il degrado dell’habitat costiero e l’aumento del turismo hanno ridotto le aree di terraferma disponibili per il riposo e la cura dei cuccioli, mettendo a rischio la capacità riproduttiva delle specie. Nel 1997, a Cabo Blanco è stato documentato un evento di mortalità di massa che evidenzia il fatto che, insieme ad altri eventi stocastici, i virus e le fioriture di alghe tossiche potrebbero anche essere importanti ulteriori minacce alla sopravvivenza delle foche monache».

Negli ultimi anni è stata osservata una ripresa delle popolazioni di foche monache e l’International Union for Conservation of Nature (Iucn) ha riclassificato la specie come “in via di estinzione”, Lo studio sottolinea che «Probabilmente a seguito del recupero delle popolazioni di M. monachus , è stato osservato un aumento degli avvistamenti nelle aree in cui le specie sembravano estinte, compresi i paesi del Nord Africa, le coste del Mar di Levante e quelle della regione Adriatico-Ionica. Gli avvistamenti di foche monache all’interno del bacino adriatico sono ora numerosi in Croazia, sebbene individui erranti siano anche registrati in Montenegro, Albania e Puglia (Italia meridionale). La presenza della foca monaca del Mediterraneo lungo le coste pugliesi non è nuova; resti di ossa scavate dalla Grotta Romanelli indicano che questa zona era un habitat per gli individui di M. monachus risalenti al Paleolitico superiore tardo. Nel corso dei secoli la specie è progressivamente scomparsa dalla Puglia, sebbene alcuni avvistamenti siano stati registrati nell’arcipelago delle Isole Tremiti e nel Salento nella seconda metà del 1900 e tra il 2000 e oggi, indicando una probabile ricolonizzazione di quest’area».

Una conferma che sembra venuta con quanto successo il 27 gennaio 2020, quando un cucciolo di foca monaca è stato recuperato sulla spiaggia di Torre San Gennaro a Torchiarolo. In provincia di Brindisi. Purtroppo la giovane foca era fortemente debilitata ed è morta il giorno dopo, nonostante gli sforzi fatti per salvarla. Dal campione di tessuto prelevato dalla carcassa dell’animale è stata eseguita un’analisi genetica al per identificarne la probabile origine geografica.

I ricercatori spiegano che la piccola foca monaca del Mediterraneo «Era una femmina del peso di 22,5 kg e lunga 118 cm. Il colore, il peso e la lunghezza standard del pelage suggeriscono che era un cucciolo di circa 2-4 mesi di età» e aggiungono che «L’amplificazione e il sequenziamento del frammento HVR1 della regione di controllo del mtDNA hanno permesso l’identificazione aplotipica della foca monaca. L’individuo studiato apparteneva all’aplotipo MM03, uno dei meno comuni nell’attuale intervallo di distribuzione della specie. L’aplotipo MM03 era stato precedentemente trovato solo in 10 individui campionati dalle isole greche (Cefalonia e Zante) nel Mar Ionio e da un individuo nel Mare Adriatico. Quest’ultimo era un esemplare museale catturato lungo la costa occidentale di Brac (Croazia) nel 1914. A causa dell’assenza di popolazioni riproduttive della specie, la foca monaca del Mediterraneo è attualmente considerata “probabilmente estinta” all’interno del Mare Adriatico e i pochi individui registrati in questo bacino sono generalmente considerati “vagabondi”, individui provenienti da aree in cui la specie è più abbondante e riproduttivo. Mentre le acque dell’Adriatico sono abitate solo sporadicamente da foche monache del Mediterraneo, le Isole Ionie ospitano ancora diversi esemplari di M. monachus . In effetti, una delle più grandi popolazioni di questa specie si trova nel Mar Mediterraneo orientale e circa 300-400 individui sono distribuiti lungo le coste greche. Le Isole Ionie sono siti importanti per la conservazione della foca monaca del Mediterraneo perché sono caratterizzate da un habitat costiero eterogeneo, che comprende sia spiagge sabbiose aperte che diverse aree rocciose, con grotte marine adatte come aree di riposo e riproduzione per foche monache. Gli studi sul comportamento e sulla capacità migratoria della foca monaca del Mediterraneo sono estremamente rari a causa della difficoltà di eseguire esperimenti di taggatura e localizzazione. Tuttavia, le osservazioni condotte in diverse aree della Grecia hanno messo in evidenza la capacità dei subadulti e degli adulti di percorrere una distanza totale di 100–300 km, con una media giornaliera di 10–40 km. Inoltre, sono stati osservati anche individui giovanili in aree a centinaia di chilometri dalla loro origine putativa. Una giovane femmina di circa sei mesi è stata trovata morta in una rete da pesca lungo la costa libica. L’analisi genetica effettuata ha mostrato una probabile origine nel Mar Mediterraneo orientale, suggerendo che il giovane individuo potrebbe aver viaggiato per centinaia di chilometri prima di essere catturato. L’osservazione dell’aplotipo MM03 nel campione studiato e la distanza di quest’area dalla costa pugliese (circa 320 km), ci consente di ipotizzare l’origine più probabile dell’individuo analizzato proveniente dalle isole greche del Mar Ionio. Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità che sia nato in Puglia».

Infatti, secondo gli scienziati italiani, «Le caratteristiche morfologiche e le dimensioni ridotte dell’individuo M. monachus suggeriscono che si trattava di un esemplare molto giovane. Anche se la lunghezza standard di 118 cm colloca il cucciolo nella categoria di classe di età tre che include individui di 1–1,7 mesi, la morfologia ci consente di classificarlo nella categoria di classe di età quattro (cuccioli di 2-4 mesi)».

La piccola foca monaca sembra aver completato la muta, perdendo il “lanugo”, il manto lanoso scuro tipico dei neonati, ed aveva già la schiena grigia e il ventre pallido. I ricercatori ribadiscono che «L’età stimata di circa 2-4 mesi potrebbe suggerire che il cucciolo sia nato lungo la costa pugliese in autunno. Questa ipotesi è supportata dalla presenza in questa zona di numerosi habitat adatti alla riproduzione delle foche monache e dal fatto che a soli 2-4 mesi il cucciolo sarebbe stato ancora allattato al seno dalla madre. Le femmine di foca monaca del Mediterraneo danno alla luce un solo cucciolo all’anno usando le grotte costiere come riparo. Il parto avviene di solito da settembre a novembre e il cucciolo viene allattato al seno fino a 5 mesi di età, dopo di che inizia a muoversi e ad alimentarsi. La grande capacità delle foche monache di percorrere lunghe distanze in mare aperto e i risultati genetici indicano probabilmente che la madre del cucciolo era un individuo vagabondo proveniente dalle Isole Ionie (Grecia) che scelse le coste pugliesi per il parto».

I ricercatori italiani concludono che «L’analisi condotta in questo studio mostra che il cucciolo di foca monaca del Mediterraneo trovato lungo la costa pugliese è probabilmente nato in quest’area e che sua madre proveniva dalle isole greche del Mar Ionio. È stata ipotizzata un’origine dalle Isole Ioniche in quanto ospitano l’unica popolazione riproduttiva attiva di foche monache nella regione Adriatico-Ionica. Altre aree del Mare Adriatico sono solo sporadicamente frequentate da individui di questa specie. La scoperta di una foca monaca mediterranea nata lungo la costa pugliese è un evento importante che dimostra il recupero di questa specie nel bacino del Mediterraneo e la probabile ricolonizzazione delle aree da cui era scomparsa. Ad esempio, lungo la costa libanese sono stati registrati in totale 47 avvistamenti di foche monache del Mediterraneo dal 2004 ad aprile 2020. Questi numerosi e recenti avvistamenti potrebbero indicare la presenza di individui rimasti di una popolazione antica o potrebbero suggerire una probabile ricolonizzazione della costa libanese da individui delle popolazioni riproduttive più vicine della Turchia e di Cipro, indicando un tentativo di ampliare il loro raggio di distribuzione. D’altro canto, la mancanza di conoscenza del ciclo di vita, del comportamento e della reale distribuzione delle specie evidenzia la necessità di intensificare le attività di ricerca e monitoraggio. Raccolta di nuove informazioni su M. monachus ci consentirà di valutare l’attuale distribuzione delle foche monache nel Mar Mediterraneo e di capire se esistono habitat adeguati per la ricolonizzazione delle specie e la creazione di nuove colonie riproduttive. Inoltre, nelle aree in cui sono già presenti popolazioni di M. monachus e in quelle adatte alla ricolonizzazione, le attività di pesca potrebbero essere ben regolate e il grado di antropizzazione e il deterioramento dell’habitat costiero potrebbero essere ridotti. Lo sviluppo di adeguati piani di gestione sarà quindi utile per ridurre le minacce per le specie e per promuovere il recupero e la conservazione della foca monaca del Mediterraneo all’interno del suo areale di distribuzione originale».