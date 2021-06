La nuova raganella di cioccolato che rivela antichi legami tra Australia e Nuova Guinea

Vive a Papua Nuova Guinea ma è imparentata con le raganelle verdi dell’Australia

[7 Giugno 2021]

Lo studio “Multiple trans-Torres Strait colonisations by tree frogs in the Litoria caerulea group, with the description of a new species from New Guinea” pubblicato recentemente sull’Australian Journal of Zoology da un team di ricercatori australiani e di Papua Nuova Guinea, rivela la scoperta di una rana di cioccolato, la Litoria mira, che sta facendo luce sugli antichi legami tra Australia e Nuova Guinea.

Di solito le raganelle sono verdi, ma quando il principale autore dello studio, Paul Oliver del Center for Planetary Health and Food Security della Griffith University e del Queensland Museum ha visto la pelle marrone della Litoria mira, hanno iniziato a chiamarla rana di cioccolato e il nome le è rimasto.

Oliver spiega che «Il parente più vicino conosciuto della Litoria mira è la raganella verde australiana. Le due specie sembrano simili, tranne una di solito sono verdi, mentre la nuova specie di solito ha un bel color cioccolato. Abbiamo chiamato questa nuova specie di raganella Litoria Mira, che in latino significa sorpresa o strana, perché è stata una scoperta sorprendente trovare un parente trascurato delle note e comuni raganelle arboree dell’Austalia che vive nelle foreste pluviali di pianura della Nuova Guinea».

Un altro autore dello studio, Steve Richards del South Australian Museum, ha sottolineato che «I ricercatori pensano che la specie sia probabilmente diffusa in Nuova Guinea. Poiché la raganella vive in aree molto calde e paludose con molti coccodrilli, tutte queste cose scoraggiano l’esplorazione. Anche se la Nuova Guinea non è un posto che la maggior parte degli australiani conosce bene; molti gruppi di animali sono condivisi. Quindi comprendere la biodiversità in Nuova Guinea ci aiuta a comprendere la storia e le origini della fauna unica dell’Australia».

Mentre, per gran parte del tardo Terziario (2,6 milioni di anni fa), l’Australia e la Nuova Guinea erano collegate via terra e condividevano molti elementi biotici, la Nuova Guinea è ora dominata dalla foresta pluviale e l’Australia settentrionale dalla savana.

Oliver conclude: «Capire l’interscambio biotico tra queste due regioni è fondamentale per comprendere come i tipi di habitat della foresta pluviale e della savana si sono espansi e contratti in entrambe nel tempo. Le stime sulla divergenza delle nuove specie nel nostro studio mostrano che nel Pliocene (da 5,3 a 2,6 milioni di anni fa) c’era ancora connettività tra le due specie negli habitat tropicali delle pianure dell’Australia settentrionale e della Nuova Guinea. Questi risultati sottolineano l’estensione e la connettività della foresta pluviale di pianura e degli ambienti della savana nell’Australia settentrionale e nella Nuova Guinea meridionale e i profondi cambiamenti che la regione ha subito dal tardo Pliocene».