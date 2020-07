La prima estinzione ufficiale di un pesce scoperto in epoca moderna

L’estinzione dello smooth handfish è una triste pietra miliare nella Lista Rossa Iucn

[14 Luglio 2020]

Come scrive David Shiffman su Scientific American, «Per secoli gli esseri umani hanno creduto che l’oceano fosse così vasto che era impossibile fargli un danno misurabile. Ma ora sappiamo che le attività umane possono distruggere habitat marini critici, inquinare pericolosamente l’acqua del mare e rendere gli ambienti marini più acidi». L’impatto eccessivo delle attività antropiche ha sconvolto e spezzato le catene alimentari e ha spinto molte specie oceaniche verso l’estinzione e ha portato alcuni animali, tra cui un gigantesco e pacifico mammifero marino come la ritina di Steller (Hydrodamalis gigas), all’estinzione totale. A marzo lo smooth handfish (Sympterichthys unipennis), è diventato ufficialmente il primo pesce marino scoperto in epoca moderna ad essere dichiarato estinto. Un’estinzione certificata dall’ultima revisione della Lista Rossa dell’International union for conservation of nature (Iucn).

Il Sympterichthys unipennis faceva parte della famiglia dei Brachionittidi (Brachionichthyidae), 14 specie di pesci che si spostano sul fondale marino con le loro pinne pettorali trasformate in zampe/mani e imparentati con la rana pescatrice. Shiffman spiega che i Brachionittidi «A differenza della maggior parte degli altri pesci, non hanno una fase larvale e non si muovono molto da adulti; questi tratti li rendono sensibili ai cambiamenti ambientali». Graham Edgar, un ecologo marino dell’università della Tasmania aggiunge che «Trascorrono la maggior parte del tempo fermi sul fondo del mare, spostandosi occasionalmente per alcuni metri se vengono disturbati. Poiché mancano di uno stadio larvale, non sono in grado di disperdersi in nuovi siti e, di conseguenza, le popolazioni di handfish sono molto localizzate e vulnerabili alle minacce. Nel 1996, un’altra specie chiamata spotted handfish è stato il primo pesce marino elencato come in pericolo di estinzione nella Lista rossa dell’Iucn».

Eppure, un tempo lo smooth handfish era abbastanza comune, tanto da essere una delle prime specie di pesci descritte dagli esploratori europei in Australia. Ma, dopo che nessun esemplare di Sympterichthys unipennis veniva più segnalato da oltre un secolo, nonostante il frequente campionamento scientifico nel suo areale da parte di numerosi ricercartori, compresi Edgar e i suoi colleghi, la Lista Rossa Iucn l’ha classificato ufficialmente “estinto” perché «Non vi è alcun ragionevole dubbio che l’ultimo individuo sia morto». Edgar e il National Handfish Recovery Team australiano sono stati costretti ad arrivare a questa conclusione all’inizio di quest’anno. Gli scienziati non sono sicuri di cosa abbia causato l’estinzione di questa specie, ma nella regione altri handfish sono minacciati dalla pesca a strascico, dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici.

Edgar sottolinea che «Anche altre specie di pesci marini potrebbero essere estinte, anche se gli scienziati non possono ancora dirlo. Molti altri sono in pericolo di estinzione».

Katie Matthews, chief scientist dell’ONG ambientalista Oceana connclude: «Potrebbe essere difficile immaginare il motivo per cui un piccolo organismo che occupa una piccola nicchia in un posto che pochi esseri umani visitano potrebbe essere importante, ma attualmente è un enzima di un microbo estremofilo che viene utilizzato nei test per diagnosticare il Covid-19 in questo momento. La biodiversità conta, anche se non puoi vederla con i tuoi occhi. Idealmente, questa notizia sarà un triste campanello d’allarme: Alcune specie rimaste di handfish sono in pericolo, ma con un’azione intelligente, possiamo mitigare queste minacce».