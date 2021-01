La resilienza dei pini silvestri alla siccità

Il pino silvestre può recuperare in un decennio il legno che perde durante gli episodi di estrema siccità

[20 Gennaio 2021]

Lo studio “Life after recovery: increased resolution of forest resilience assessment sheds new light on post-drought compensatory growth and recovery dynamics”, pubblicato sul British Ecological Society’s Journal of Ecology da Thomas Ovenden e Alistair Jump (università di Stirling), Mike Perks, e Toni‐Kim Clarke (Forest Research, Northern Research Station) e Maurizio Mencuccini (CREAF e ICREA, Barcelona), ha esaminato l’effetto della siccità estrema sui pini silvestri (Pinus sylvestris).

Il pino silvestre è la pietra angolare delle pinete caledoniane scozzesi ed è una specie di fondamentale importanza, sia dal punto di vista ecologico che economico, nel Regno Unito e in tutta Europa. Il nuovo studio chiarisce quale sia la sua vulnerabilità e la sua capacità di recupero dopo una siccità, cosa particolarmente importante, visto che si prevede che gli eventi di siccità aumenteranno di intensità, durata e frequenza a causa dei cambiamenti climatici.

Ovenden ha sottolineato che «A differenza della maggior parte degli studi esistenti, abbiamo esaminato l’impatto a lungo termine della siccità sulla crescita degli alberi, in un periodo post-siccità di 9 anni. Questo ci ha permesso di sviluppare una comprensione più completa, con una risoluzione annuale, di ciò che accade alla crescita a livello degli alberi e delle foreste dopo una siccità. Fondamentalmente, abbiamo documentato un modello di crescita compensativa nelle ultime fasi del periodo post-siccità di 9 anni che abbiamo considerato, dopo che gli alberi si erano già ripresi. Di conseguenza, alcuni alberi sono effettivamente cresciuti più velocemente durante questo periodo di post-recupero di quanto ci si sarebbe aspettato se la siccità non si fosse mai verificata, il che significa che anche la foresta più ampia ha recuperato parte della biomassa persa. La nostra documentazione degli alberi maturi che attraversano un periodo di crescita di “recupero” per recuperare la biomassa persa è uno dei primi studi di ricerca a farlo. Se questo meccanismo fosse più diffuso in altre specie e luoghi, potrebbe avere profonde implicazioni per la perdita stimata di carbonio e legno che attualmente attribuiamo agli eventi di siccità estrema a livello globale».

La rigenerazione del pino silvestre in un contesto di siccità può essere limitata e la principale conseguenza che subisce è la perdita di foglie, oltre alla vulnerabilità a resistere a nuovi episodi di siccità. Queste situazioni possono causare la sostituzione della pineta silvestre con altre specie arboree più resistenti, come lecci, querce o altri pini.

La maggior parte delle specie che convivono nelle pinete scozzesi sono generaliste, ma nelle pinete pre-pirenaiche, a contatto con foreste subalpine di abete rosso o pino nero, possono ospitare specie come il gallo cedrone (Tetrao urogallus). il gufo dei Pirenei (Aegolius funereus), il picchio nero (Dryocopus martius), il regolo (Regulus regulus), la martora (Martes martes) e la rana rossa (Rana tempporaria).

Attualmente si sta studiando se i risultati osservati nelle foreste di pini scozzesi possano valere anche per l’Europa meridionale, dove il clima è chiaramente più secco Infatti, i risultati ottenuti dallo studio sono rilevanti per l’Europa meridionale, dove il pino silvestre occupa una parte importante delle foreste. In Spagna l’area naturale del pino silvestre è nel centro e nel nord-est. I pini silvestri si possono trovare nella Sierra de Baza e nella Sierra Nevada (Andalusia), anche se i boschi più grandi si trovano nei Pirenei, nel Sistema Iberico, nel Maestrat e nel Sistema Centrale. In Catalogna, i boschi di pino silvestre predominano in gran parte dei Pre- Pirenei, da Ripollès alla Val d’Aran, nelle parti superiori del massiccio dei Ports de Tortosa-Beseit e delle montagne Prades e nelle contee di Pallars Sobirà e Moianès .

Mencuccini conclude: «Stiamo studiando i dati degli inventari forestali spagnoli e stiamo utilizzando modelli sviluppati in collaborazione con i ricercatori CREAF Jordi Martínez-Vilalta e Miguel de Cáceres. I risultati ottenuti sono rilevanti anche per Catalogna e Spagna, dove il pino silvestre è una specie dominante in molte foreste. La novità di questa ricerca è che, a differenza degli studi esistenti, analizza l’impatto della siccità estrema sulla crescita degli alberi fino a quasi un decennio dopo l’evento, cosa che non era stata fatta finora».