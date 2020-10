Le balenottere azzurre cantano di giorno quando migrano e di notte il resto dell’anno

Grazie ad avanzate tecnologie di registrazione audio, si è scoperto che gli animali più grandi del mondo passano dal canto notturno a quello diurno quando iniziano a migrare

[9 Ottobre 2020]

La balenottera azzurra (Balaenoptera musculus) è l’animale più grande conosciuto che abbia mai vissuto sulla Terra ed è anche uno dei più rumorosi. Come spiega William Oestreich della Hopkins Marine Station della Stanford University e principale autore dello studio “Animal-Borne Metrics Enable Acoustic Detection of Blue Whale Migration” recentemente pubblicato su Current Biology, «Il suono è una modalità di comunicazione vitale nell’ambiente oceanico, specialmente su lunghe distanze. La luce, o qualsiasi tipo di segnale visivo, spesso non è efficace nell’oceano come lo è sulla terraferma. Così tanti organismi marini usano il suono per una varietà di scopi, tra cui comunicare e individuare il cibo attraverso l’ecolocalizzazioni».

Anche si i canti delle balene vengono studiati da decenni, i ricercatori non hanno ancora svelato molti dei loro significati, ma ora, registrando sia singole balene azzurre che le loro maggiori popolazioni nel Pacifico nord-orientale, i ricercatori della Stanford e del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) hanno identificato schemi nei loro fischi e muggiti che indicano quando i cetacei migrano dai loro territori di alimentazione al largo della costa nordamericana per raggiungere le aree di riproduzione al largo dell’America Centrale.

John Ryan, un altro autore dello studio e biologo MBARI, spiega a sua volta: «Abbiamo deciso di confrontare i modelli di canzoni diurne e notturne di mese in mese, e lì, nella divergenza e convergenza di due linee, c’era questo bellissimo segnale che nessuno di noi si aspettava. Non appena quell’immagine è apparsa sullo schermo, Will e ci siamo detti: è un “comportamento ciao”.

Ulteriori analisi dei 5 anni di registrazioni realizzate con sofisticati idrofoni potrebbero rivelare nuove informazioni sulla migrazione delle balenottere azzurre che nuotano per 4.000 miglia, una delle migrazioni animali più lunghe al mondo e che queste gigantesche creature ripetono ogni anno. Nonostanto si tratti di animali enormi che compiono lunghissimi viaggi, gli scienziati sanno molto poco dei loro comportamenti così come del modo in cui rispondono di anno in anno ai cambiamenti nell’ecosistema e della disponibilità di cibo. Essere in grado di prevedere l’inizio e la fine della migrazione delle balenottere azzurre ungo questa importante rotta potrebbe anche aiutare a prevenire gli scongtri con le navi che ormai sembrano essere la principale causa di morte accidentale.

Per scovare le balene cantano da sole o in coro, i ricercatori hanno utilizzato due tecnologie di registrazione avanzate: un microfono subacqueo – o idrofono – e tag che i ricercatori hanno posizionato sui singoli esemplari .

Nel 2015, i ricercatori del MBARI hanno piazzato, 18 miglia al largo dalla costa di Monterey e a 900 metri di profondità, un idrofono collegato al loro osservatorio sottomarino cablato MARS. Questo sofisticato orecchio elettronico di profondità ha registrato il paesaggio sonoro del fondale oceanico quasi ininterrottamente per più di 5 anni.

«L’idrofono sta in una mano», sottolinea Ryan, che consiglia di ascoltare il live streaming dell’idrofono in autunno per avere un esempio di ottima musica delle balene: «E’ un piccolo strumento che produce big data, circa due terabyte al mese».

Concentrandosi sulle lunghezze d’onda del canto delle balene captato dall’idrofono, i ricercatori statunitensi hanno notato un netto cambiamento con il passare dei mesi. Durante le estati, i canti delle balene diventavano più rumorosi e venivano eseguiti soprattutto di notte. Durante tutti i 5 anni di registrazioni, il coro delle balene è stato più forte tra ottobre e novembre e il canto ed avveniva la notte. Dopo ogni picco annuale dell’attività canora, quando le balenottere azzurre iniziavano a partire per raggiungere acque più calde, il canto diventava diurno.

Mentre anche ricerche precedenti avevano notato differenze diurne e notturne nel comportamento canoro delle balenottere azzurre, i tag applicati ai cetacei, sviluppati dal laboratorio del biologo di Stanford Jeremy Goldbogen , hanno aiutato a spiegare cosa potrebbero significare questi schemi e perché cambiano radicalmente nel tardo autunno. Quindici tag hanno tracciato i suoni dei loro giganteschi portatori attraverso misurazioni dell’accelerometro, che monitorano le vibrazioni e, in alcuni casi, hanno idrofoni integrati. In estate, le balene trascorrevano gran parte del giorno banchettando, ingrassando per prepararsi al lungo viaggio che le attendeva e cantavano la notte. Quando è arrivato il momento della migrazione, è stata accompagnata da canti diurni.

Oestreich evidenzia che «Nei dati dell’idrofono, abbiamo visto modelli davvero forti su questo enorme dominio spaziale. Quando abbiamo visto lo stesso identico schema nei singoli animali, ci siamo resi conto che quello che stavamo misurando su centinaia di chilometri era in realtà un vero segnale comportamentale, qualcosa che rappresenta il comportamento di molte balene diverse. Come ecologista, è molto eccitante osservare così tante balene, contemporaneamente, utilizzando un unico strumento”.

Alla Stanford sono convinti che «Questa ricerca pone le basi per una possibile previsione della migrazione della balenottera azzurra in base alle transizioni tra i diversi programmi di canto: tali previsioni potrebbero essere utilizzate per avvisare le rotte di navigazione più a valle, come il controllo del traffico aereo ma per l’oceano». I ricercatori sperano anche che un’ulteriore analisi dei dati acustici rivelerà di più sul comportamento delle balene in risposta ai cambiamenti ambientali, come il riscaldamento delle acque e la volatilità degli stock alimentari.

Goldbogen è d’accordo: «Se, ad esempio, fossimo in grado di rilevare differenze nella migrazione e nel foraggiamento in risposta ai cambiamenti nell’ambiente, questo sarebbe un modo davvero potente e importante per tenere d’occhio questa specie in pericolo di estinzione. Questo è economicamente importante, ecologicamente importante e anche culturalmente importante».

Oestreich si sta già ponendo un’altra domanda: «Se possiamo usare questo segnale per determinare se le balene si nutrono o migrano, anche le balene lo stanno usando in questo modo? È possibile che una balena solitaria ascolti in giro prima di rinunciare al cibo e dirigersi a sud. Le balene blu vivono a densità incredibilmente basse con enormi distanze tra loro ma, chiaramente, condividono le informazioni in qualche modo. Cercare di capire se la condivisione delle informazioni è una delle motivazioni, ma anche utilizzare potenzialmente tale segnalazione come mezzo per studiarle è un’altra possibilità entusiasmante».