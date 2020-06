Le tartarughe marine trasportano sul loro carapace la vita lungo le coste dove nidificano

Sui loro carapace le Caretta caretta diffondono numerose specie incapaci di farlo da sole

[29 Giugno 2020]

Un team di utenti brasiliani, statunitensi e danesi ha pubblicato su Diversity lo studio “Meiofauna Life on Loggerhead Sea Turtles-Diversly Structured Hundpot and Biodiversity Hotspots that Challenge the Meiofauna Paradox” dal quale emerge che «La presenza di piccoli organismi sui carapaci delle tartarughe comuni (Caretta caretta) è il doppio e più diversificata di quanto precedentemente stimato».

Lo studio è stato avviato nel 2013 in Brasile dal Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBA-UFPE) ralizzato dall’Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidad Federal de Paraíbadalla Florida State University (UFPB) e dalla Florida State University (FSU) in collaborazione con Ecoassociados, e ha portato il team guidato da Giovanni dos Santos e il suo team brasiliano a coordinare una ricerca più ampia avviata negli Usa.

Secondo dos Santos, che insegna zoologia all’UFPE, »la constatazione mersa dall’osservazione di animali che si trovano sulla costa nordamericana rafforza la necessità di preservare le tartarughe marine. Questa volta, abbi<amo dimostrato che la conservazione delle tartarughe è importante per mantenere queste comunità che non hanno motilità, la fase larvale per la dispersione, né dispersione attiva negli oceani». afferma.

In alcuni articoli pubblicati di recente su importanti pubblicazioni scientifiche, Jeroen Ingels, del esso il Coastal and marine laboratory della FSU, afferma che questa scoperta «suggerisce che le tartarughe marine sono hot-spot per l’abbondanza e la biodiversità degli organismi. La ricerca è partita dall’ipotesi, trovata negli studi brasiliani. secondo cui la macrofauna è in grado di formare strutture che fungono da habitat per piccoli animali e facilitare l’esistenza di una maggiore abbondanza e biodiversità sui carapaci i delle tartarughe».

Lo studio sottolinea che “«Tovare i nematodi nel carapace non è sorprendente, ma quando confrontiamo il loro numero e la loro diversità con la fauna che si trova su altre superfici dure o persino sulle macroalghe marine, ci rendiamo conto che la fauna situata sui loro carapaci è estremamente abbondante».

Insieme ai ricercatori statunitensi, i basiliani dos Santos (UFPE), Yirina Valdes (UFPB), Jeroen Ingels (FSU Marine Laboratory) e Mariana Fuentes (FSU) hanno raccolto campioni dai carapaci di 24 Caretta caretta che nell’estate 2018 hanno migrato per deporre le uova sull’isola di St. George, in Florida e dicono che «La ricerca potrebbe aiutare a spiegare un paradosso che riguarda questi animali microscopici: come è possibile che gli stessi gruppi di meiofauna marina si trovino in diverse parti del mondo, a centinaia o addirittura migliaia di chilometri di distanza«. I ricercatori pensano che questi animali siano in grado di percorrere grandi distanze attaccati al carapace delle tartarughe marine, «Il che potrebbe aiutare a spiegare la loro ampia distribuzione».

Secondo dos Santos, «In generale, il carapace della tartaruga ha una fauna nematode più abbondante di qualsiasi altro substrato solido negli oceani (vivo o morto, mobile o fisso) e questo argomento è stato affrontato in un recente articolo come un modo per disperdere questi organismi e, quindi, rispondere a un vecchio paradosso che rimaneva ancora da rispondere, noto come “il paradosso della Meiofauna. La cosa più interessante è che questa pubblicazione ha iniziato a essere citata in diverse riviste online di tutto il mondo e abbiamo già ricevuto inviti per realizzare podcast, interviste radiofoniche e televisive, dibattiti sulla vita, oltre a una serie di interviste con riviste e siti Web divulgazione scientifica».

Lo studio conclude che «Decine di migliaia di microrganismi microscopici possono colonizzare le tartarughe marine, che visitano coste e spiagge remote durante la loro migrazione (…) Ha senso che esista una connessione tra i luoghi frequentati dalle tartarughe e il luoghi in cui si trovano gli stessi gruppi di meiofauna e una migliore comprensione di questo collegamento potrebbe aiutare a informare le pratiche di conservazione di questi rettili».