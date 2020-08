Le uova del nido di tartaruga marina a Cala Santa Lucia a Castiglioncello trasferito a Rimigliano

Sono intervenuti, Tartamare, Capitaneria di Porto e Comune di Rosignano

Il Comune di Rosignano Marittimo (LI) ha comunicato che «Venerdì 14 agosto l’Associazione TartAmare, che svolge attività di ricerca, monitoraggio e tutela dei nidi di tartaruga marina sul nostro territorio, ha individuato un nido di tartaruga marina sulla spiaggia “Cala Santa Lucia” a Castiglioncello. La deposizione era situata a 8 metri dal mare e il ritrovamento è avvenuto tra le ore 14.30 e le ore 15.00. Dopo un’attenta valutazione, gli operatori di TartAmare hanno deciso di traslocare il nido che si trovava in posizione ad elevato rischio per la vicinanza al mare e le caratteristiche geomorfologiche della caletta. Le uova sono state traslocate presso la spiaggia di Rimigliano nel Comune di San Vincenzo, dove in passato ci sono state nidificazioni di tartaruga marina con un soddisfacente successo di schiusa e di emersione dei piccoli».

Le operazioni di scavo, condotte da TartAmare, alla presenza della Capitaneria di Porto, sono iniziate alle ore 20.30, «All’imbrunire, per evitare temperature troppo elevate che potessero danneggiare le uova – spiega la nota del Comune – Una volta giunti alla spiaggia scelta, si è provveduto a scavare una nuova camera con tutte le caratteristiche di profondità, larghezza e morfologia più simili possibili alla camera originaria. Si è inoltre cercato un punto dove la temperatura della sabbia alla profondità alla quale si trovano le uova fosse simile a quella misurata nel nido originale. E così le 64 uova della covata sono state fatte riposare in un luogo più sicuro, in attesa della schiusa, un evento naturale che regala sempre fortissime emozioni e che dev’essere tutelato. Per questo i volontari del Wwf Valdicornia, hanno provveduto successivamente alla costruzione di un recinto provvisorio che sarà sostituito dall’amministrazione comunale di San Vincenzo con recinto permanente».