Legambiente al Sindaco di Pisa: «Giù le mani dal Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli»

Il sindaco Conti vuole riportare le lancette dell'orologio a 50 anni fa. E’ lui un estraneo, non il Parco

[27 Luglio 2020]

«Per certi versi, dobbiamo ringraziare il Sindaco di Pisa Michele Conti per aver svelato le vere intenzioni della sua amministrazione – scrive Legambiente Toscana in un comunicato – Leggiamo infatti esterrefatti il suo virgolettato di ieri: “Lo strumento urbanistico che consegniamo alla città dopo oltre dieci anni di aspettative naufragate nel nulla, prevede una serie di direttrici di sviluppo del territorio, litorale compreso, sul quale però pesa l’incognita del Parco e dei suoi vincoli che rischiano di determinare una paralisi perenne”. E ancora: “In questo modo, il Parco non è un valore aggiunto, bensì un corpo estraneo capace solo di contrastare qualunque iniziativa …”».

Secondo il Cigno Verde Toscano, «Con un semplice comunicato, Conti svela la sua tentazione di riportare in un sol colpo le lancette dell’orologio a 50 anni fa. E al motivo stringente per cui un intero territorio, con la forte spinta di un movimento ambientalista radicato e popolare, riuscì con un impegno straordinario a ottenere l’istituzione del Parco, nel 1979. Motivo che era ed è difendere la “specialità” di un habitat costiero unico al mondo dagli avidi appetiti immobiliari, che già allora si palesavano».

Legambiente Toscana conclude: «La posizione del Sindaco Conti è estranea (questa sì!) a un percorso di decenni, difficile e talvolta incerto, ma che sempre deve essere rivolto alla conservazione di un bene delicato e prezioso, per tutti i cittadini, di oggi e di domani!»