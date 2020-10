Legambiente: per salvare le Alpi Apuane c’è bisogno di un patto intergenerazionale

Verso il corteo del 24 ottobre 2020 a Carrara convocato e organizzato da Athamanta

[13 Ottobre 2020]

Legambiente Toscana e i circoli del Cigno Verde locali ricordano che «Il nostro XI Congresso Regionale, svoltosi a Carrara il 19-20 ottobre 2019, ha conclamato che la vertenza ambientale più difficile che stiamo affrontando in Toscana è proprio quella del distretto lapideo apuano. In questa battaglia, c’è, però, anche un prima e un dopo».

Legambiente si riferisce agli Stati Generali delle Alpi Apuane, tenutisi il 14 maggio 2016 a Pietrasanta, e sottolinea che «Mesi di preparazione dell’evento sono serviti a mettere a punto una strategia fortemente condivisa coi nostri alleati. Con le altre associazioni, coi comitati, con tutti i cittadini innamorati di questa splendida catena montuosa. Da allora, non c’è osservatore che possa dire d’ignorare i contenuti del nostro Manifesto per le Alpi Apuane, citato in ogni contesto in cui si parli di ritorno alla montagna, di riscatto delle aree interne, di promozione di modelli di sviluppo alternativi alla monocoltura estrattiva».

Un coraggioso documento di analisi, di denuncia e di proposta che è ancora in tutto attuale.

Legambiente Toscana e i suoi circoli locali partono da alcune evidenze territoriali: «Un ambito paesaggistico unico al mondo, incastonato per oltre 60 km tra i due bacini del Magra e del Serchio, caratterizzato da pendii ripidi, antri e grotte, circhi glaciali, oltre che dal più esteso sistema carsico d’Italia e da meravigliosi ecosistemi fluviali; ancora: da praterie montane, brughiere, torbiere e garighe; da agroecosistemi tradizionali di pregio; e da tantissimi toponimi che ci parlano di un’antropologia locale profondamente segnata dalle cave. In tutto, 30 habitat d’interesse comunitario, 152 specie di rilievo conservazionistico censite, il 50% di tutta la biodiversità regionale concentrato in questo angusto lembo di territorio. Insomma, un luogo straordinario che, nella sua fragilità, è sottoposto con intensità crescente alla pressione estrattiva».

Ma il Cigno Verde è consapevole che «Tutto, sulle Apuane, ci parla di marmo. Dal Carrione all’Altissimo, dalle pendici erose del Sagro, fino alle lapidi in memoria delle stragi nazifasciste dell’estate 1944. Ciò che non è banale domandarsi oggi è come sia stata possibile un’accelerazione tanto distruttiva dell’escavazione. Un prelievo che aveva sostentato le popolazioni locali sin dall’epoca romana, e che ha poi trovato un suo equilibrio fino almeno agli anni Sessanta del secolo scorso. Poi, la rivoluzione dei trasporti su gomma e l’avvento del filo diamantato e delle tagliatrici a catena, hanno decuplicato la voracità dell’estrazione».

Le cifre sono impressionanti: 1 cava ogni 3 km2 nel comparto che cresce a 7 cave per km2 nell’area di Carrara. Quasi 600 cave, delle quali 150 attive, oltre la metà delle quali nel solo bacino carrarese. «Nell’arco di un secolo, siamo passati da qualche migliaio a qualche milione di tonnellata estratta all’anno – sottolinea Legambiente – Con percentuali di prelievo per blocchi che si attestano a circa il 20%. Il resto è detrito, scaglie, polveri di marmo e terre di cava. Marmettola e ravaneti ovunque. In parole povere: un modello predatorio, che ha alimentato il business internazionale del carbonato di calcio, impiegato come sbiancante nell’edilizia e nella cosmesi. Nulla, in altri termini, che possa davvero essere associato agli scenari rassicuranti della “coltivazione” dello Statuario Michelangelo».

Gli ambientalisti dicono che «Al di là degli aspetti tecnici più minuti, che hanno informato puntualmente e a più riprese la nostra attività emendativa sul Piano Regionale Cave (PRC) e su tanti Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (PABE), quel che ci pare inaccettabile è veder scomparire sotto i nostri occhi paesaggi unici e irripetibili. Con un Parco Regionale che, anziché conservare la natura, pare più affannato a consentire l’apertura di nuove cave e a facilitare la vita alle imprese del settore lapideo. Ecco, noi torniamo a chiedere con forza che sia cancellato per sempre l’unicum giuridico delle “aree contigue di cava”. Delle vere e proprie aree estrattive, non “contigue”, ma aperte beffardamente dentro la superficie protetta del Parco che, ricordiamolo, fa pure parte della rete mondiale dei Geoparchi Unesco».

Per questo, secondo Legambiente «E’ venuto il momento d’invertire la rotta. Per questo, è venuto il momento di dire basta! E’ tempo di reclamare la progressiva chiusura di tutte le cave interne al Parco e, parimenti, è arrivato il momento di pretendere un prelievo più sostenibile, più equo, più giusto per l’intero distretto industriale di Carrara, volto ad azzerare l’esportazione dei blocchi e a limitare l’escavazione alle quantità lavorate nella filiera locale».

Per Legambiente, «Un’altra economia apuana non solo è possibile, ma a nostro avviso necessaria e improcrastinabile. Agricoltura biologica, zootecnia, turismo verde, ricettività diffusa, artigianato locale, enogastronomia delle DOP territoriali, autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, economia circolare dalla bonifica e stabilizzazione dei ravaneti. Insomma, un mondo intero di nuove possibilità, di nuove professioni ad alto contenuto di conoscenza e valore aggiunto, che dovranno accompagnare e integrare l’indotto della lavorazione del marmo, di cui comunque chiediamo con forza l’accorciamento delle filiere».

Ancora una volta, la parola d’ordine del Cigno verde apuano e toscano è: «diversificare e interconnettere». Per questo, Legambiente aderisce con convinzione al Corteo Nazionale del 24 ottobre 2020 a Carrara, manifestazione convocata e organizzata da Athamanta.

«E’ giunto infatti il momento di unire, di far convergere, di rendere sinergici gli sforzi di tutti i movimenti in difesa delle Apuane – concludono circoli e direzione di Legambiente Toscana – Di più. E’ necessario e impellente evocare solennemente un patto intergenerazionale, tra chi ha la memoria preziosa delle conquiste e delle sconfitte di ieri e chi ha la freschezza, la sfrontatezza e l’ardore per immaginare un domani migliore. Un domani in cui, tutti assieme, riuscire a immaginare le Alpi Apuane finalmente libere dalla distruzione».