Legambiente piange Giovanna Neri, ambientalista elbana

Il cordoglio del Cigno Verde per la “castellana” di Forte Focardo

[17 Marzo 2021]

Sta creando grande emozione in tutta l’Isola d’Elba e in Toscana la notizia della scomparsa prematura di Giovanna Neri, una delle più note ambientaliste dell’Isola ed esponente di Legambiente. Ecco come la ricorda la sua associazione:

È morta Giovanna Neri, storica ambientalista

Ci ha lasciati Giovanna Neri, storica esponente della nostra associazione, già dirigente nazionale e infaticabile animatrice del circolo Legambiente Arcipelago Toscano.

Generosa, tenace e appassionata Giovanna ha dato il suo contributo a tante battaglie che hanno fatto dell’Elba un’isola più verde e più bella. A cominciare dal lungo braccio di ferro che ha portato all’istituzione del parco nazionale fino alla vertenza per le condotte colabrodo che per anni hanno inquinato uno dei mari più belli d’Italia.

Non c’è stata estate che abbia fatto mancare il suo aiuto e la sua ospitalità agli equipaggi di Goletta Verde. E poi le sue passioni: i suoi alunni e i suoi mici. A entrambi si è data senza risparmio perché era la sola maniera di vivere che conosceva.

Grazie Giovanna per quello che ci hai dato. Senza risparmio.

Legambiente Nazionale

Nella giornata di ieri ci ha lasciati Giovanna Neri, fondatrice di Legambiente Arcipelago Toscano, già dirigente di Legambiente Toscana, maestra e appassionata ecologista. Soprattutto: amica di tutti noi.

La comunità legambientina si stringe attorno ai suoi familiari e alle amiche e amici del Circolo elbano. Ricordiamo con affetto la sua intelligenza, la sua energia vitale e, soprattutto, la sua inimitabile e scanzonata autoironia.

Ci mancherai tanto davvero. Ciao Giovanna

Fausto Ferruzza, Segreteria Nazionale di Legambiente, Responsabile Paesaggio di Legambiente, Presidente Legambiente Toscana

Ciao Giovanna, ci mancherai immensamente

Nel pomeriggio del 16 marzo, lontana dal suo amato Forte Focardo ma vicina alle terre di Siena dove era nata e all’affetto dei suoi familiari, se ne è andata Giovanna Neri, storica fondatrice, dirigente e militante di Legambiente Arcipelago Toscano. Una donna generosa, colta, intelligente alla quale la vita non ha risparmiato niente e che la vita ha affrontato sempre a testa alta.

Pensavamo che Giovanna, così fragile e coraggiosa, fosse indistruttibile, invece una malattia ce l’ha portata via in un anno terribile, lasciando un vuoto profondo dove resta il suo sorriso, le sue infinite sigarette e il suo chiacchierare senza sosta dei suoi gatti e dello scibile umano.

Giovanna è stata anche una dirigente regionale e nazionale di Legambiente, ma è stata soprattutto un’ambientalista e una donna appassionata, una maestra che amava l’ambiente e i suoi bambini. Una signora che aiutava in silenzio gli ultimi della terra e che perdonava anche chi non se lo meritava. Una nostra carissima amica e compagna che ci mancherà immensamente.

Se ne andata la castellana di Forte Focardo, siamo più soli, ci manca un pezzetto di cuore, quello più verde.

Legambiente Arcipelago Toscano