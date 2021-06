Lettere dal futuro: i suoni perduti del mare

Il podcast sulla promozione del green life style on line dall’8 giugno

[9 Giugno 2021]

Il lancio su tutte le piattaforme, del podcast di “Lettere dal futuro – i suoni perduti” è stato annunciato il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ma ha preso il via l’8 giugno per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, Si tratta di un innovativo progetto di Italia Power, azienda che promuove uno stile di vita green, con il più basso impatto ambientale possibile, in collaborazione con Nucleo Media studio e con il patrocinio di Oceanus, un Onlus che divulga la ricerca scientifica e l’informazione a favore e a salvaguardia degli ecosistemi marini e della salute del Pianeta, che racconta, attraverso lettere che provengono dal futuro (“Pianeta Terra – anno 2298”), di come l’attuale comportamento umano crei continui danni ambientali, nell’immediato e prossimo futuro.

Lettere che, attraverso uno storytelling emozionale ed una costruzione audio immersiva, descrivono la completa scomparsa nel futuro di suoni naturali: «Cara umanità, è una donna del futuro che ti scrive, e ti chiede di aprire gli occhi, finché sei in tempo ed ascoltare i suoni della natura…»

Non a caso, il primo episodio dell’iniziativa è dedicato al più grande mammifero mai vissuto sulla terra: la balenottera azzurra.

Un contenuto multimediale che viene diffuso online sulle principali piattaforme per ascolto podcast, come Spotify, Spreaker, Google podcast, Iheartradio, Deezer

I promotori del progetto concludono: «Il nostro obiettivo è quello di promuovere il green life style, rispettando l’ambiente e proteggendo la salute dell’uomo dai rischi dell’inquinamento. Vivere in un mondo migliore e sano è il nostro desiderio. Tutti noi, insieme, possiamo diventare un inno al cambiamento, e insieme una speranza».