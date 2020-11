Lo Sri Lanka scava trincee per impedire agli elefanti di entrare nelle discariche (VIDEO)

Gli elefanti cercano cibo tra cumuli di rifiuti e ingeriscono anche plastica. Aumentano i conflitti pachidermi - uomini

[27 Novembre 2020]

Gli elefanti invadono regolarmente nella discarica di Ampara, realizzata vicino a un santuario della fauna selvatica nello Sri Lanka orientale e, Insieme agli avanzi di cibo, mangiano anche plastica che, secondo gli amministratori della città li sta uccidendo lentamente.

Nello Sri Lanka vivono allo stato selvatico circa 7.500 elefanti asiatici e gli ambientalisti, scioccati dalle immagini dei pachidermi che scavano tra i rifiuti di Ampara, dicono che ormai la plastica proveniente dalle discariche è uno dei loro killer più noti e insidiosi.

Questa discarica a cielo aperto è stata creata incredibilmente una decina di anni fa vicino a una protected wildlife zone dove vivono circa 300 elefanti.

Il governo dello Sri Lanka ha cercato di proteggere gli elefanti e gli altri animali selvatici vietando l’importazione della maggior parte dei prodotti di plastica monouso e ad Ampara, sono state installate recinzioni elettriche intorno alla discarica per tenere a bada gli elefanti. Ma non hanno funzionato e alla fine il governo di Colombo ha deciso di scavare un grande fossato anmti-elefanti attorno alla discarica.

Ma gli abitanti di Ampara sono scettici sulle misure prese dal governo per affrontare il problema degli elefanti: «Non esiste un piano adeguato o un sistema per questo« ha detto alla Reuters PH Kumara di un collettivo agricolo locale.

A ottobre una foto degli elefanti di Ampara aveva vinto il primo premio del concorso for tografico bandito dalla Royal Society of Biology del Fregno Unito sul tema: ” ‘Our Changing World ” e mostrava propri gli elefanti che cercavano cibo nella discarica.

Secondo i rapporti, in realtà non sono stati gli elefanti a invadere la discarica, ma la discarica, che aumenta ogni giorno di più, ha invaso il ,loro habitat naturale fino a che i mucchi di spazzatura non hanno attratto i pachidermi che vanno in giro in cerca di cibo.

“Una discarica – situata vicino a un’area conosciuta come ‘Ashraf Nagar’ vicino alla foresta al confine con l’area di Oluvil-Pallakadu nel distretto di Ampara – è considerata la causa di questa nuova, distruttiva e malsana abitudine”, ha scritto Tilaxan nel suo blog inviare.ùIl fotografo vincitore, Tilaxan Tharmapalan, aveva spiegato che «Il branco di elefanti selvatici – in numero di circa 25-30 – sono ora abituati a nutrirsi così vicino all’habitat umano ha anche iniziato a invadere le risaie e i villaggi vicini in cerca di altro cibo aggiungendo ulteriore tensione al già teso rapporto tra gli abitanti del villaggio e gli animali selvatici».

A preoccupare ulteriormente è il fatto che dalle autopsie eseguite sugli elefanti trovati morti nell’area è venuto fuori che avevano prodotti di plastica e politene all’interno dello stomaco degli animali. Secondo Tliaxan, <Grandi quantità” di plastica sono state individuate anche negli escrementi degli elefanti. Ci sono stati numerosi dibattiti sul problema, ma le autorità non hanno ancora trovato una soluzione».

Le Associazioni ambientaliste cingalesi denunciano che nel 2019 nell’isola Stato sono morti ben 361 elefanti, un record da quando lo Sri Lanka è diventato indipendente nel 1948 e la maggior parte e stata uccisa da esseri umani.

Nello Sri Lanka Uccidere gli elefanti è illegale: i pachidermi sono venerati, ma alcuni contadini li considerano solo dei grossi parassiti da eliminare perché, alla ricerca di cibo sempre più scarso nel territorio sempre più ridotto e frammentato in cui sono stati confinati, entrano in conflitto con le comunità rurali, come quelle di Ampara.

E Kumara conferma che «Gli elefanti selvatici che vengono alla discarica si aggirano qui giorno e notte. Poi vanno nei villaggi vicini e danneggiano gli abitanti del villaggio, le loro proprietà e terreni agricoli. Il risultato finale è che il conflitto uomo-elefante peggiora e perdiamo elefanti che sono una risorsa nazionale».

La chiusura della discarica probabilmente migliorerà la salute degli elefanti ma finirà per peggiorare il conflitto tra elefanti e contadini.

