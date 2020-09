Montecristo: entro ottobre recupero del relitto del peschereccio Bora bora

Riunito il gruppo di lavoro per dare il via alle operazioni

[29 Settembre 2020]

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha dato avvio alle procedure per il recupero del relitto del peschereccio Bora Bora della Marina di Porto San Stefano, finito contro la costa dell’isola di Montecristo nel giugno 2019. «In particolare – si legge in una nota – il ministro ha dato mandato all’Ammiraglio Aurelio Caligiore, Capo Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, di studiare l’esistenza dei presupposti per poter procedere alle operazioni di recupero del relitto. Obiettivo dell’operazione, evitare che la presenza del relitto in mare possa arrecare danni all’ecosistema marino: basti pensare alla presenza di legni trattati, che rientrano nella tipologia di rifiuto speciale».

Ieri si è riunito per la prima volta un gruppo di lavoro costituito dal presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, da rappresentanti degli imprenditori Elbani, dal capitano Mario Lanera, da rappresentanti dell’impresa Sales e subacquei del Porto di Piombino, ai quali sono state fornite indicazioni tecniche per il piano operativo di recupero per riuscire a recuperare il relitto del Bora Bora entro il mese di ottobre.

Caligiore ha concluso: «Si tratta di un’operazione importante, alla quale il Ministro tiene particolarmente e che sarebbe la prima di questo genere. Un esperimento che potrebbe poi essere replicato in altre aree sensibili italiane nelle quali sono presenti relitti sottomarini ancora da recuperare».