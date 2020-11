Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Occhi sulle colline

Monti livornesi-Isola di biodiversità, gli ambientalisti: «Ora serve una vera Area protetta»

«Abbiamo individuato 9 ingredienti per “costruire un Parco” e dopo 20 anni siamo ancora indietro su tutti. L’area protetta attende un soggetto gestore e un regolamento»

[10 Novembre 2020]

Le associazioni di Occhi sulle colline presentano una lettera aperta a istituzioni, a organi politici, alla stampa e a tutta la comunità che vive il territorio, nella quale proponiamo le nostre riflessioni sul nuovo assetto e le nostre proposte per il cammino futuro. Una lettera che invita tutti a continuare a lavorare insieme per procedere senza intoppi verso la creazione di quello che sulle nostre colline non c’è mai stato: una vera Area protetta che sappia coniugare la prioritaria funzione di tutela e conservazione della natura con la promozione di turismo e attività ambientalmente sostenibili.

Il giorno 5 novembre 2020 alle ore 15 si è tenuta la conferenza stampa di lancio della lettera. Sono intervenuti anche gli assessori Cepparello e Fattorini dei Comuni di Livorno e Collesalvetti. Potete riascoltarla tutta a questo link: https://youtu.be/cR2a4Dta-Yw

Abbiamo individuato 9 ingredienti per “costruire un Parco” e dopo 20 anni siamo ancora indietro su tutti. L’area protetta attende un soggetto gestore e un regolamento. Rileviamo anche aspetti positivi nel nuovo assetto approvato in Regione ma occorre accelerare su molti fronti.

le associazioni chiedono a gran voce di ripartire da un tavolo di confronto, dalla sentieristica, dalla comunità, dalla cultura scientifica, dal turismo verde.

di Wwf Livorno per Occhi sulle colline*

