Nel Sahara occidentale e nel Sahel ci sono molti più alberi di quel che si credeva

Più di 1,8 miliardi che coprono un'area di 1,3 milioni di km2. Svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi e negli agrosistemi tropicali aridi

[16 Ottobre 2020]

Secondo lo studio “An unexpectedly large count of trees in the West African Sahara and Sahel”, pubblicato recentemente su Nature da un team internazionale di ricercatori guidato da Martin Brandt della Københavns Universitet e del NASA Goddard Space Flight Center, gli alberi che popolano il Sahara occidentale, il Sahel e la zona sudanese supera le aspettative degli scienziati: ne sono stati individuati più di 1,8 miliardi.

Al Centre national de la recherche scientifique (CNRS) francese, che ha partecipato allo studio, spiegano che «L’utilizzo del telerilevamento ad altissima risoluzione ha infatti permesso di raccogliere una moltitudine di immagini satellitari di queste regioni, che vengono poi analizzate applicando un metodo di riconoscimento dei pattern da parte dell’intelligenza artificiale».

Secondo quanto emerso dallo studio, «Gli alberi isolati coprono un’area di 1,3 milioni di km2, ovvero circa 2,5 volte l’area della Francia. La dimensione della loro chioma, maggiore di 3 m2, e il loro numero dipende strettamente dal regime climatico e dall’utilizzo del suolo».

I ricercatori fanno notare che «Questi alberi danno un contributo importante alle risorse locali, alla biodiversità e allo stoccaggio del carbonio. Svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi e negli agrosistemi tropicali aridi».

I risultati dello studio suggeriscono che è possibile elencare tutti gli alberi “non forestali” del pianeta per valutare il loro contributo nella risoluzione delle problematiche ambientali.