Nuovo corso di guida del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano

[4 Gennaio 2021]

Con un provvedimento del Direttore Maurizio Burlando, il 31 dicembre l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha attivato «la selezione pubblica per titoli ed esami ai fini dell’ammissione ad un nuovo corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale Arcipelago Toscano”».

Al Parco spiegano che «Il corso è riservato a 26 persone e, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sarà articolato in fasi in remoto e in fasi in presenza per i moduli tecnico-pratici. A conclusione del corso base saranno realizzati 6 diversi moduli di specializzazione per le isole di Giannutri, Giglio, Montecristo, Pianosa, Capraia e Gorgona e un modulo sulla sicurezza dei visitatori in mare. Ai moduli di specializzazione e al corso sulla sicurezza potranno richiedere di partecipare anche le Guide già in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo».

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2021 alla sede dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in loc. Enfola, Portoferraio.

Al termine della selezione, che si concluderà entro la fine del mese di gennaio, il corso base, salvo restrizioni, inizierà in remoto il 4 febbraio 2021 e verrà completato entro il mese di marzo 2021. I moduli di specializzazione per le isole e il corso per la sicurezza in mare si chiuderanno entro il 30 aprile 2021 con un calendario che sarà comunicato attraverso il sito web dell’Ente Parco.

Il presidente del Parco Nazionale, Giampiero Sammuri, sottolinea: «Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi che ha portato ad individuare un buon numero di professionisti preparati ed appassionati –abbiamo ritenuto di riaprire la possibilità di entrare nella lista delle Guide del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, auspicando di avere una più ampia disponibilità di personale per i servizi che l’Ente Parco propone nelle isole di Giannutri, del Giglio, di Gorgona e di Capraia. Contestualmente avremo anche modo di offrire alle Guide Parco già riconosciute alcuni momenti di aggiornamento relativamente alle diverse isole che fanno parte dell’arcipelago. Nell’ottica di implementare le politiche e le azioni del Parco in coerenza con la Carta Europea del Turismo Sostenibile abbiamo l’intenzione di incrementare le opportunità di visita e di divulgazione degli eccezionali valori ambientali presenti nel nostro territorio affidandoci sempre di più a personale qualificato, aggiornato e in grado di garantire un servizio di elevata qualità».