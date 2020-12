Oceani di possibilità. Le Aree marine protette necessarie per lo sviluppo sostenibile (VIDEO)

Migliorare gli strumenti di gestione multisettoriale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità marina

[16 Dicembre 2020]

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno adottato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), invitando gli stati ad agire nella dimensione ambientale, sociale ed economica dello sviluppo. Tra questi, l’SDG 14 “La vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile” , punta a conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Attraverso 7 target, questo obiettivo affronta molteplici sfide: ridurre l’inquinamento marino, ripristinare gli ecosistemi marini, ridurre l’acidificazione degli oceani, consentire una pesca sostenibile, preservare le aree marine e costiere, porre fine ai sussidi alla pesca dannosi, aumentare i vantaggi economici dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e per i Paesi meno sviluppati.

Per affrontare queste sfide, i governi stanno implementando “strumenti di gestione spaziale” che regolano gli utilizzi in una data area. Alcuni strumenti regolano le attività di un singolo settore, come la pesca o il traffico marittimo: è il caso delle zone di restrizione degli attrezzi da pesca (GRA), delle chiusure di pesca (FC), dei diritti di pesca. uso territoriale (TURF) e aree marittime particolarmente vulnerabili (PSSA). Altri strumenti sono multisettoriali, come le aree marine completamente protette (FPA), le aree marine parzialmente protette (PPA) e le aree marine gestite localmente (LMMA).

Lo studio “Benefits and gaps in area-based management tools for the ocean Sustainable Development Goal”, pubblicato su Nature Sustainability dalla canadese Julie Reimer, del Department of geography della Memorial University of Newfoundland, e dai francesi Rodolphe Devillers, dell’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), e Joachim Claudet del CNRS – Université Paris, ha valutato la capacità dei principali strumenti di gestione degli oceani di raggiungere l’SDG 14, dimostrando che «Alcuni meccanismi multisettoriali, come le aree marine protette, sono i più efficaci nel conciliare le dimensioni ecologica, economica e sociale di questo SDG». Risultati che secondo i ricercatori «Miglioreranno le linee guida operative a favore della conservazione dell’oceano».

La Reimer, ha ricordato che «C’è molto slancio per arrivare a questo obiettivo, e il prossimo anno è anche l’inizio dell’United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development .Ma dall’altra parte ci sono manager e decisori che devono effettivamente portarci a questi obiettivi. Non saranno facili da raggiungere e questo documento è nato dalla domanda: come lo facciamo?»

I ricercatori erano interessati all’efficacia dimostrata dagli strumenti di gestione del mare per raggiungere gli obiettivi dell’SDG 14, nelle sue dimensioni ecologiche (aumento delle dimensioni, abbondanza di organismi marini e diversità specie, resilienza dell’ecosistema, ecc.), economico e sociale (equo accesso alle risorse, miglioramento del reddito, mantenimento delle tradizioni e dei costumi, ecc.) e prima di tutto hanno effettuato un’analisi della letteratura scientifica, privilegiando studi che riassumono studi precedenti (177 pubblicazioni), e condotto indagini tra 75 esperti internazionali in oceani. Utilizzando un approccio simile a quello dell’ Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), i ricercatori canadesi e francesi hanno determinato il “livello di fiducia” nella capacità degli strumenti di produrre determinati risultati. Quindi, sulla base dei contributi relativi dei risultati ai target, hanno sviluppato un sistema di punteggio per collegare gli strumenti di gestione spaziale ai target dell’SDG 14,.

La Reimer spiega che «Alcuni strumenti gestiscono risorse e più attività in uno spazio, mentre altri gestiscono solo un’attività in uno spazio. Abbiamo confrontato gli strumenti, creando collegamenti tra loro e i target per gli oceani sostenibili».

E’ così che hanno potuto scoprire che «Gli strumenti di gestione spazializzati valutati potrebbero potenzialmente contribuire a 5 dei 7 target dell’SDG 14: ripristino degli ecosistemi marini, pesca sostenibile, conservazione delle aree marittime e costiere, riduzione del sussidi dannosi e aumento dei redditi dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo».

Secondo Deviller, «I nostri risultati confermano l’incapacità degli strumenti valutati per ridurre efficacemente l’inquinamento marino e gli impatti dell’acidificazione degli oceani» e Claudet aggiunge: «Su questi aspetti, le soluzioni richiederanno una riduzione dell’inquinamento da terra e una drastica riduzione delle emissioni di gas serra«.

Seconda osservazione degli scienziati: «Alcuni strumenti univoci, come le zone di restrizione degli attrezzi da pesca (GRA) e le chiusure di pesca (FC), si dimostrano utili nel campo che regolamentano, ma non molto efficaci per gli altri target per la pesca dell’SDG 14. D’altra parte, gli strumenti multisettoriali – come le aree completamente (FPA) e parzialmente protette (PPA), nonché delle aree marine gestite localmente (LMMA) – in virtù dei loro comprovati vantaggi ecologici e socioeconomici, hanno maggiori probabilità di promuovere il raggiungimento di un ampio gamma di obiettivi«.

Per Devillers, «I nostri risultati costituiscono un contributo scientifico per l’United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development che inizia nel 2021. Sottolinea la complessità del problema e la necessità di cambiare i nostri approcci di gestione per raggiungere tutti i target SDG 14».

Claudet fa notare che, «Inoltre, approcci olistici alla pianificazione e alla gestione dell’interfaccia terra-mare, come la gestione integrata delle zone costiere, saranno probabilmente importanti per integrare le normative territoriali con gli strumenti di gestione spaziale, al fine di raggiungere gli SDG».

La Reimer riassume: «In definitiva, abbiamo stabilito che gli strumenti che regolano o gestiscono più di un’attività umana nello stesso spazio – come un’area marina protetta, che riunisce settori come la conservazione, la pesca, la navigazione e talvolta petrolio e gas – detengono il maggior potenziale di portaci a questi obiettivi. Anche se questo non è un concetto nuovo ed è qualcosa che gli scienziati conoscono da molto tempo, la cosa entusiasmante di questo documento è che forniamo le prove per dimostrare che strumenti di un singolo settore, o gestire un utilizzo alla volta, non è sufficiente. Non ci porteranno a questi target».

Infatti, gli autori dello studio ricordano che «Per raggiungere il loro pieno potenziale, questi strumenti devono essere progettati tenendo conto delle esigenze locali, essere ben gestiti e le loro normative ben applicate».

La Reimer dice che lo studio è stato anche in grado di determinare che «Alcuni degli obiettivi non saranno probabilmente raggiunti utilizzando gli strumenti attuali nella cassetta degli attrezzi per la gestione degli oceani. Gli obiettivi per l’inquinamento e l’acidificazione degli oceani sono obiettivi di quadro più ampio che necessitano di altri pezzi per unirli. La riduzione delle emissioni di carbonio è necessaria per ridurre gli impatti dell’acidificazione. L’inquinamento degli oceani è un altro problema che deve essere risolto a terra. Ancora una volta, questi non sono concetti nuovi, ma ora abbiamo le prove per dirlo con chiarezza».

Ma la scienziata canadese fa notare anche che «Mentre la scienza è lì per mostrare gli impatti ecologici dei vari strumenti, ci sono grandi lacune nella comprensione degli impatti sociali ed economici. Questo è un problema enorme, perché gli strumenti di gestione chiedono a qualcuno, da qualche parte, di cambiare il proprio comportamento, e dobbiamo capire come i risultati li influenzeranno. Se le persone possono vedere un vantaggio per loro, questo è ciò che alla fine renderà questi strumenti efficaci. Sepro che lo studio racconti una storia avvincente ai governi, ai gestori degli oceani, agli scienziati e alle agenzie di conservazione e fornisca chiaramente prove degli strumenti che hanno il maggior potenziale per portare il Canada ai suoi obiettivi, se gli investimenti vengono fatti nei posti giusti. Dobbiamo investire in strumenti di gestione multisettoriale. Non è sufficiente fare un’attività alla volta. Queste sono le cose che dobbiamo fare per avere un mondo, che è collegato dall’oceano in così tanti modi diversi, che continui a funzionare e che vada a vantaggio di tutti».