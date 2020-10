Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, rinnovato il diploma europeo

Uno dei più importanti riconoscimenti per i gestori di aree protette

[15 Ottobre 2020]

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha confermato fino al 2030 il diploma europeo per il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. «Un rinnovo importante frutto di un’analisi attenta degli specialisti ambientali – spiegano all’Ente Parco – si tratta del più importante riconoscimento rilasciato dal Consiglio d’Europa ai soggetti gestori di aree protette».

Il diploma europeo è il massimo riconoscimento del Consiglio d’Europa per la buona gestione delle aree protette: istituito nel 1965 attualmente sono 73 i parchi che lo possono vantare, 7 dei quali in Italia. Al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il diploma è stato conferito nel 2005 e successivamente sempre rinnovato.

Molto soddisfatto il presidente del Parco Giovanni Maffei Cardellini: «Innanzitutto un ringraziamento a tutti coloro che in questi hanno si sono impegnati per la valorizzazione del Parco e dell’ambiente. Abbiamo la conferma che siamo sulla buona strada, con l’indicazione di continuare il lavoro che ci vede attivi su vari temi, a partire dalla manutenzione del territorio per rispondere ai cambiamenti climatici, passando per lo sviluppo dell’agricoltura sostenibile ed il contrasto alle specie aliene sempre nel coinvolgimento delle comunità locali e promuovendo le attività e la fruibilità nel rispetto della natura».

Il direttore del Parco conclude: «Tra le caratteristiche principali che permettono al Parco di fregiarsi di questo importante titolo ci sono sia la bellezza dei luoghi, come le immense foreste e pinete, le spiagge con le dune, le foreste igrofile e le paludi, i terreni agricoli, sia le attività di gestione come la ricerca scientifica, i progetti di conservazione e fruizione, il rapporto con gli enti locali e le associazioni del territorio».