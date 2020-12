Parco nazionale dei Monti della Laga: il ministero dell’Ambiente nomina nel direttivo una persona deceduta

Giovanni Cialone, noto ambientalista e ricercatore, è infatti scomparso 6 mesi fa

[21 Dicembre 2020]

Con un decreto del 15 dicembre, il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha provveduto a nominare i componenti del Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga che sono: Giovanni Cialone, proprio su designazione del ministero dell’ambiente; Alessia Rossi (ministero delle politiche agricole); Donatella Rosini; Fabio Santavicca; Luigi Servi e Sante Stangoni (Comunità del Parco) Arianna Aradis (Ispara) e Piera Lisa Di Felice (Associazioni ambientaliste).

Si chiude quindi l’iter per dotare l’Ente Parco dei suoi organi di governo ma con una svista che ha dell’incredibile e che è abbastanza imbarazzante.

Infatti l’architetto Giovanni Cialone, di Italia Nostra, sezione “Carlo Tobia” dell’Aquila e delegato di Slow Food, ricercatore dell’Istituto per la tecnologia della costruzione del Cnr ed ex vice presidente del Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga è purtroppo prematuramente deceduto ormai quasi 6 mesi fa a 69 anni. Una scomparsa che ha sollevato un unanime compianto tra la comunità dell’Aquila e il mondo politico e ambientalista abruzzese, ma i cui echi evidentemente non sono arrivati al ministero dell’ambiente.

Consideriamo comunque questo imbarazzante errore come un omaggio postumo a un ambientalista, ricercatore e amministratore pubblico di grande valore.