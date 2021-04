Parlamento europeo: 5,4 mld di euro per progetti Life su biodiversità e clima

Via libera al LIFE per il clima e l'ambiente più ambizioso di sempre. Necessario aumentare la biodiversità

[30 Aprile 2021]

LIFE, avviato nel 1992, è l’unico programma dell’Unione europea dedicato specificamente all’azione ambientale e climatica, svolge quindi un ruolo cruciale nel sostenere l’attuazione della legislazione e delle politiche dell’Ue in questi settori, cofinanziando progetti con il valore aggiunto europeo. Con l’approvazione in via definitiva dell’accordo con i Paesi Ue sul LIFE 2021-2027, il Parlamento europeo ha deciso che diventerà il più ambizioso programma climatico e ambientale dell’Ue. Il nuovo LIFE Entrerà in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2021.

Il testo è stato approvato senza votazione perché non sono stati presentati emendamenti, secondo i termini della procedura legislativa ordinaria in seconda lettura.

Il relatore Nils Torvalds, dello Svenska folkpartiet finlandese che aderisce al gruppo centrista e liberale Renew Europe,ha sottolineato che «Quando guardiamo a ciò che è stato raggiunto da LIFE finora, è chiaro che un bilancio più grande può aiutarci a raggiungere ancora di più in futuro. Anche se avrei preferito un budget ancora maggiore per LIFE, sono molto contento che abbiamo raggiunto un nuovo livello di impegno verso la natura e il clima, in modo che il programma possa continuare a testare idee e mostrare soluzioni verdi future. LIFE ora può anche mobilitare molto meglio ulteriori finanziamenti per azioni sulla natura, il clima e l’energia».

In una nota l’Europarlamento spiega che «Il programma Ue contribuirà a compiere il passaggio necessario verso un’economia ecologica, circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e sostenibile per il clima, a proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Il bilancio totale assegnato a LIFE nel compromesso sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è di 5,4 miliardi di euro (prezzi correnti), di cui 3,5 miliardi di euro saranno destinati alle attività ambientali e 1,9 miliardi di euro all’azione per il clima. Per i finanziamenti, la Commissione dovrebbe dare la priorità ai progetti che, tra le altre cose, hanno un chiaro interesse transfrontaliero, il più alto potenziale di replicabilità e di adozione (nel settore pubblico o privato), o di mobilitare i maggiori investimenti. LIFE promuoverà anche l’uso di appalti pubblici verdi».

Secondo il Parlamento europeo, «Il programma contribuirà a rendere le azioni per il clima un aspetto fondamentale di tutte le politiche dell’Ue e a raggiungere l’obiettivo generale di spendere almeno il 30% del bilancio dell’UE per gli obiettivi climatici. LIFE sosterrà anche molti progetti sulla biodiversità e contribuirà a spendere il 7,5% del bilancio annuale dell’UE per gli obiettivi della biodiversità dal 2024 e il 10% nel 2026 e nel 2027».

La Commissione europea monitorerà e riferirà regolarmente sull’integrazione degli obiettivi del clima e della biodiversità, tracciando anche la spesa.