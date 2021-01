Piante invasive, pesticidi e pascoli, le api rivelano come è cambiato il paesaggio floreale negli ultimi 65 anni (VIDEO)

Ma il governo britannico ri-autorizza un pesticida vietato per salvare le barbabietole da zucchero

[19 Gennaio 2021]

Nello studio “Shifts in honeybee foraging reveal historical changes in floral resources” pubblicato su Communications Biology da un team di ricercatori di National Botanic Garden of Wales, Bangor University, Aberystwyth University e Lunds universitet, le api mellifere rivelano come è cambiato negli ultimi 65 anni il nostro paesaggio floreale e che ora bottinano le piante esotiche invasive.

Infatti, grazie alle api, i ricercatori del National Botanic Garden of Wales e i loro colleghi sono riusciti a capire come sono cambiati dagli anni ’50 a oggi i campi, le siepi, gli spazi selvatici e i giardini del Regno Unito.

Utilizzando tecniche all’avanguardia del barcoding del DNA, osservando i granelli di polline intrappolati nel miele, gli scienziati britannici hanno identificato quali piante le moderne api mellifere visitano più spesso. Poi hanno confrontato i risultati con con un’indagine del 1952 sulle piante di miele che utilizzò un microscopio per identificare meticolosamente i granuli di polline nel miele inviato dagli alveari di tutto il Regno Unito. Ora i ricercatori dicono che «Le differenze sono chiare. Il trifoglio bianco era la pianta più importante per le api mellifere ma oggi, con meno pascoli e un maggiore utilizzo di erbicidi e fertilizzanti inorganici in agricoltura, è sceso al secondo posto». Ora le api visitano di più il rovo, poi vengono la colza e una pianta fortemente invasiva: il balsamo himaliano o balsamina (Impatiens glandulifera). Per le api britanniche sono importanti anche arbusti e alberi a fioritura primaverile, tra cui biancospino (Cratageus monogyna), melo (specie Malus), specie Cotoneaster, sicomoro e aceri (specie Acer), ciliegi e prugni (specie Prunus) e, verso la fine della stagione, l’erica (Calluna vulgaris).

Una delle autrici dello studio, Natasha de Vere, responsabile conservazione e ricerca del National Botanic Garden of Wales, spiega che «Gli ultimi 65 anni sono stati un periodo di profondo cambiamento nel territorio del Regno Unito. L’intensificazione dell’agricoltura dopo la seconda guerra mondiale portò a un declino delle praterie ricche di specie e dei pascoli permanenti, mentre le siepi e le foreste furono distrutte in modo che le dimensioni dei campi potessero aumentare e furono coltivate nuove colture. La distribuzione e l’abbondanza dei fiori selvatici del Regno Unito sono cambiate, con alcune specie in declino mentre sono state introdotte nuove piante. Storici naturali, scienziati e agenzie governative hanno realizzato registrazioni dettagliate in questo periodo, ma non sono gli unici testimoni di questo mondo che cambia. Anche le api da miele si spostavano in questi territori, volando attraverso campi e boschi, siepi e terreni coltivati, alla ricerca di nettare e polline per poi tornare ai loro alveari».

Nel 2017, un’altra autrice dello studio, Laura Jones dei National Botanic Garden of Wales e della Bangor University ha ripetuto un sondaggio realizzato da ASC Deans del 1952 e ha analizzato 441 campioni di miele provenienti da tutto il Regno Unito. Ma questa volta, invece di utilizzare un microscopio, il polline è stato identificato utilizzando il codice a barre del DNA vegetale, attività per la quale il National Botanic Garden of Wales è noto in tutto il mondo.

Nel 1952 la pianta più importante per le api era il trifoglio bianco (Trifolium repens) nel nuovo studio passa al secondo posto, ma con una significativa riduzione della sua presenza all’interno del miele. Nel 1952 era stato trovato nel 93% dei campioni di miele ed era una delle principali piante di miele nel 74% dei campioni, ma nel 2017 è stato trovato nel 62% dei campioni ed era una fonte importante solo nel 31%. «Un segno che il nostro moderno territorio diurno ha molto meno trifoglio bianco». Dicono i ricercatori

L’indagine nelle campagne del Regno Unito dimostra che tra il 1978 e il 2007 il trifoglio bianco è diminuito del 13%. Era una pianta dominante nei pascoli permanenti e veniva spesso inclusa nei prati erbosi come fonte di proteine ​​per il bestiame. I ricercatori ricordano che «L’intensificazione dell’agricoltura ha portato a una riduzione della quantità di pascoli permanenti e un maggiore utilizzo di fertilizzanti azotati inorganici ha ridotto le probabilità di semina del trifoglio nei prati. La semina senza trifoglio ha reso più facile il controllo di moli e cardi con un erbicida ad ampio spettro che ha ucciso tutte le piante che non fossero erbe. Laddove il trifoglio bianco era ancora incluso nei prati, un taglio molto più regolare per l’insilato ha significato che era improbabile che potesse fiorire».

Con la riduzione di una fonte di nettare così importante, le api avevano bisogno di trovare rifornimenti alternativi di nettare e polline. Lo studio suggerisce che le api mellifere hanno aumentato la frequentazione dei rovi (Rubus fruticosus), nella loro dieta. Il rovo e il trifoglio bianco fioriscono in periodi simili e, tra il 1952 e il 2017, il rovo è aumentato in modo significativo come una delle principali piante da api mellifere. Nel 1952, il Rubus era stato trovato nel 58% dei campioni di miele, ma era una fonte importante solo nel 5%. Nel 2017, il rovo è stato trovato nel 73% dei campioni di miele ed era una delle principali piante da miele nel 36%.

La colza (Brassica napus) in Gran Bretagna è stata coltivata per la prima volta alla fine degli anni ’60. Nel 1988 erano in produzione 279.030 ettari di colza, che nel 2000 sono aumentati a 332.000 ettari. I campi di un giallo brillante sono ormai uno spettacolo comune in primavera. Nel 1952 il genere Brassica, a cui appartiene la colza, era una pianta importante solo nel 2% dei campioni di miele, nel 2017 era salito al 21%. La presenza di polline di Brassica all’interno del miele è risultata essere significativamente maggiore negli alveari che si trovano entro 2 km dalle colture di colza. Le api mellifere utilizzano in gran quantità il nettare e il polline della colza e ora è ampiamente disponibile il miele di colza monorigine che ha un alto contenuto di glucosio che rende granulare, bianco e dal sapore delicato. Ma i semi di colza vengono spesso trattati con insetticidi neonicotinoidi che danneggiano le api mellifere. I ricercatori evidenziano che «Questi insetticidi neonicotinoidi sono attualmente vietati nel Regno Unito e si spera che questo divieto rimanga in vigore».

Ma, proprio mentre veniva pubblicato il nuovo studio, il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) ha autorizzato, un pesticida ritenuto dannoso per le api, il tiametossam, perché un virus minaccia i semi di barbabietola da zucchero in Inghilterra, assicurando che il suo utilizzo sarà limitato solo a quest’anno.

Una portavoce della Defra ha detto a Radio 1 Newsbeat che le applicazioni «saranno strettamente controllate per ridurre al minimo ogni potenziale rischio per gli impollinatori»

Milan Wiercx van Rhijn, di Bees for Development, si è detto «Deluso per la decisione del governo. Gli insetti svolgono un ruolo vitale nella catena alimentare: circa un terzo del cibo che mangiamo dipende dall’impollinazione principalmente dalle api. Se uccidiamo gli insetti che sono gli anelli di partenza della catena, uccideremo gli animali più in alto, E’ difficile capire quanto impatto avrà su di noi».

Wiercx van Rhijn concorda sull’importanza di proteggere la barbabietola da zucchero, ma dice che «Il governo deve trovare un altro modo. Se continuiamo a pensare a queste soluzioni a breve termine e torniamo indietro, non arriveremo mai al punto in cui non utilizziamo questi prodotti. Pensavo avessimo visto la fine di queste sostanze chimiche. Ma ora stanno ritornando. Bisogna concentrarsi maggiormente sull’avere una bio-abbondanza forte e resiliente, che significa lasciare che le cose crescano correttamente e non abbatterle. Lascia che i fiori crescano in primavera, perché ci sarà cibo per gli impollinatori. In ogni modo, dovremmo considerare gli effetti del nostro uccidere tutto usando i pesticidi».

La portavoce della Defra ha ribattuto che «Questa autorizzazione di emergenza è avvenuta solo perché si tratta di una circostanza eccezionale, nella quale malattie o parassiti non possono essere controllati con altri mezzi ragionevoli. Proteggere gli impollinatori è una priorità per questo governo». Anche 10 paesi dell’Unione europea, tra cui Belgio, Danimarca e Spagna, con una significativa produzione di barbabietole da zucchero, hanno concesso autorizzazioni di emergenza per il tiametossam.

Con la loro ricerca di nettare e polline, le api mellifere hanno permesso ai ricercatori di monitorare anche l’emergere di una specie invasiva: il balsamo himalayano che venne introdotto per la prima volta nel Regno Unito nel 1839. Si tratta di una pianta che raggiunge rapidamente i 3 metri di altezza e che ha fiori simili a orchidee che variano dal bianco al rosa e viola e che produce baccelli che esplodono. Tutte caratteristiche che hanno permesso a questa pianta di diffondersi facilmente dai giardini vittoriani per espandersi rapidamente negli anni ’40 – ’60, stabilendosi gradualmente lungo i corsi d’acqua e ai margini dei campi. Nel 1952 il balsamo himalayano era presente nel miele del Regno Unito nel 3% dei campioni con solo l’1% come pianta principale. Ora è diventato una pianta infestante lungo le rive dei fiumi e i margini delle strade e nel 2017 è stato trovato nel 15% dei campioni campioni di miele e una delle principali fonti nel 6%. I ricercatori avvertono che si tratta di una sottovalutazione della sua importanza: «Poiché la maggior parte dei campioni di miele sono stati forniti in luglio e agosto, mentre il balsamo himalayano tende ad essere utilizzato dalle api mellifere nel corso dell’anno. Il balsamo himalayano è ora un’importante pianta di fine stagione per le api mellifere, fornendo un’abbondante fonte di nettare in un periodo dell’anno in cui c’è poco altro disponibile. Aiuta le api a costruire le scorte invernali e talvolta viene venduto dagli apicoltori come miele monorigine color paglierino dal sapore dolce, fragrante e floreale». E’ facile capire quando le api mellifere si nutrono di balsamo himalayano, perché tornano all’alveare ricoperte da una caratteristica calce di polline che le fa chiamare “api fantasma”.

Lo studio evidenzia che «Il balsamo himalayano è senza dubbio una buona pianta per le api mellifere, ma questa è una questione controversa in quanto si tratta di una specie altamente invasiva elencata nell’Allegato 9 del Wildlife and Countryside Act 1981, che rende un reato piantare o far crescere questa specie in natura. La sua crescita vigorosa significa che compete con le piante autoctone per la luce, i nutrienti e lo spazio. Muore di nuovo in inverno lasciando le sponde del fiume nude e aperte all’erosione mentre i suoi steli e foglie morti possono bloccare i corsi d’acqua. Anche la sua popolarità tra gli impollinatori può causare problemi, poiché può competere con i fiori selvatici nativi per i loro servizi, portando a una ridotta produzione di semi nelle piante autoctone».

La de Vere ha aggiunto: «Per fornire cibo sufficiente e di alta qualità, le api mellifere e gli impollinatori selvatici necessitano di fonti abbondanti e diversificate di nettare e polline nel territorio. Comprendendo quali piante sono le fonti più importanti, possiamo fornire consigli su quali piante coltivare in modo che le api mellifere e gli impollinatori selvatici possano prosperare».

Lo studio si conclude con alcune raccomandazioni: «Bisogna cambiare il paesaggio per fornire più risorse floreali. Il Regno Unito ha bisogno di più siepi fiorite con margini di rovo e praterie ricche di fiori selvatici. La conservazione dei restanti prati ricchi di specie è una priorità, ma l’area coperta da questi habitat è incredibilmente piccola. Per ottenere i maggiori guadagni in nettare e polline, sono necessari cambiamenti nell’habitat oggi più diffuso nel Regno Unito: il miglioramento dei pascoli. I fiori di campo vengono scacciati per creare praterie dominate da un piccolo numero di specie di erba, dove ci sono pochissimi fiori per sostenere gli impollinatori. Ma a causa delle dimensioni di questo habitat, qui, piccoli cambiamenti potrebbero aumentare notevolmente la risorsa di nettare. Per le api mellifere che vi si riforniscono, sarebbe meglio più trifoglio bianco nelle praterie migliorate, per altri impollinatori sono più importanti fiori diversi».