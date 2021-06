PlasticheAMare: nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli cittadini e scienziati insieme per un oceano pulito

Intanto partono le visite guidate gratuite alla scoperta dell’ecosistema dunale

[11 Giugno 2021]

Gli obiettivi di PlasticheAMare, un progetto promosso dall’associazione Sons of the Oceans in collaborazione con il corso di laurea magistrale in scienze ambientali dell’università di Pisa e con Thalassa – Marine Research and Science Communication, sono quelli di «Proteggere il mare dall’inquinamento ed in particolare dalla plastica, coinvolgendo i cittadini sia in campagne mirate di pulizia dell’ambiente marino e costiero, sia nell’analisi dei rifiuti per raccogliere dati scientifici che permettano di elaborare possibili soluzioni».

Al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli spiegano che «Le attività vanno avanti da oltre un anno e molte iniziative sono state organizzate, dal litorale livornese alla Versilia e non solo. Tra queste la pulizia delle spiagge intorno allo Scoglio della Regina, uno degli eventi inseriti nella giornata per le Secche delle Meloria organizzata dall’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli che gestisce l’area marina protetta. È nata quindi una collaborazione con l’Ente Parco che ha fornito gratuitamente ai volontari una serie di strumenti per proseguire i loro studi, da retini e setacci professionali a misuratori di conducibilità, salinità e temperatura.

Andrea Porchera, responsabile dell’Area marina protetta, sottolinea che «Il progetto rientra nell’ambito delle “Citizen Science”, attività scientifiche a cui partecipano direttamente i cittadini guidati da scienziati e istituzioni. Questo permette di rendere tutti più partecipi e coinvolti, unendo la ricerca all’educazione ambientale».

Matteo Nani presidente di Sons of the Ocean, ricorda che «Gli eco-volontari sono formati per seguire i protocolli scientifici internazionalmente riconosciuti per il campionamento, la categorizzazione, e la quantificazione dei rifiuti di plastica sulle spiagge e in mare. I dati raccolti potranno essere confrontati con quelli ottenuti in altre località della Toscana e del Mediterraneo, e forniranno informazioni preziose sui tipi di rifiuti di plastica più comuni».

Intanto Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli festeggia l’estate proponendo decine di visite guidate gratuite tra le bellezze naturali delle sue spiagge, dalla Lecciona a Calambrone passando per Marina di Vecchiano e Tirrenia. Guide esperte accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche dell’ecosistema dunale, tra la flora della macchia mediterranea e le specie da salvaguardare come il fratino, un piccolo uccellino che ha bisogno di particolare protezione per riuscire a nidificare in questi luoghi. Il calendario è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana per la Festa dei Parchi e vede la collaborazione delle associazioni ambientaliste WWF, Lipu e Legambiente Pisa e Versilia. Il calendario è disponibile sul sito del Parco, 25 i posti disponibili per ciascuna visita, prenotazione obbligatoria.

Sul litorale pisano il WWF Alta Toscana porta sulle dune di Tirrenia (venerdì 18 giugno, venerdì 16 luglio, venerdì 20 agosto), per prenotazioni chiamare Marcello Marinelli al numero 3498542253; mentre Legambiente Pisa organizza escursioni a Calambrone sia a piedi (domenica 13 e 20 giugno, domenica 25 luglio) sia in bici (domenica 4 luglio), per prenotazioni Andrea Somma al numero 3204603529, Federico Lazzeretti al 3335219968, Caterina Migliaccio al 3490969211.

Visite alla riserva della Lecciona, grazie a Legambiente Pisa (per prenotazioni Jacopo Bettin al 3351558284 e Federico Lazzeretti al 3335219968) e Legambiente Versilia (per prenotazioni Giacomo Grasseschi al 3899231999 e Virginia Palestini al 3288764122). Molte le date disponibili: venerdì 18 giugno, mercoledì 30 giugno, domenica 4 luglio, mercoledì 7 luglio, mercoledì 21 luglio, mercoledì 28 luglio, mercoledì 11 agosto, venerdì 13 agosto, venerdì 20 agosto, mercoledì 25 agosto. Sempre Legambiente Versilia propone anche l’escursione in bici dalla Lecciona a Bocca di Serchio (mercoledì 23 giugno, 14 luglio e 4 agosto, per prenotazioni Virginia Palestini al 3288764122), mentre la Lipu (per prenotazioni Nicoletta Magrini al 3346180560) promuove l’escursione dalla Lecciona a Torre del Lago (domenica 27 giugno e 18 luglio).

Escursioni a Marina di Vecchiano con la Lipu (per prenotazioni Nicoletta Magrini al 3346180560) e con Legambiente Pisa (per prenotazioni Caterina Migliaccio al 3490969211) sabato 12 e 19 giugno, venerdì 25 giugno e domenica 1 agosto. L’iniziativa di WWF Alta Toscana di venerdì 2 luglio porterà i partecipanti da Marina di Vecchiano fino a Tirrenia (per prenotazioni Marcello Marinelli al 3498542253). Iniziative anche a Bocca di Serchio con le escursioni di Legambiente Pisa (sabato 10 e domenica 11 luglio, per prenotazioni Andrea Somma al 3204603529) e con il pranzo al sacco organizzato dalla Lipu (sabato 26 giugno, sabato 17 luglio, giovedì 29 luglio e sabato 31 luglio, per prenotazioni Patrizio Leonardo al 3337158900)

L’Ente Parco conclude evidenziando che «L’area del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli conta 30 chilometri di spiagge da Viareggio a Calambrone e un’area marina protetta di 9000 ettari che insieme formano un ambiente in evoluzione naturale, con dune, fasce alberate, le bocche dei due più importanti fiumi toscani, varie specie vegetali e animali rari che ne confermano la qualità naturale. Un ecosistema che deve essere salvaguardato: quando andiamo in spiaggia usiamo i sentieri ufficiali indicati e già battuti, che permettono di raggiungere la riva senza calpestare le zone di nidificazione del fratino; stendiamo gli asciugamani vicino al bagnasciuga o al massimo entro 30 metri dal mare; non spostiamo i legnetti e gli altri elementi naturali perché sono protezioni per il fratino e in generale sono tra i fattori che permettono la formazione dell’ecosistema dunale. E, ovviamente, teniamo pulita la spiaggia ed evitiamo che gli animali da compagnia si avventurino lontano, tenendoli al guinzaglio perché la loro curiosità non li spinga a disturbare la fauna».