Quando avremo in Toscana una Conferenza nazionale dei Parchi?

[24 Giugno 2021]

Il Governo in questi giorni ha iniziato a utilizzare le risorse disponibili che riguardano anche l’ambiente; riscaldamento del clima, scioglimento dei ghiacciai, inquinamento dei mari e dei territori. Problemi che riguardano il ruolo dei Parchi e delle aree protette, e non solo per le risorse.

Li riguardano perché, come confermano le vicende del nostro Parco e altri territori toscani, veleni sono comparsi dove non avrebbero dovuto mai arrivare. Il che conferma che l’idea di promuovere in Toscana una Conferenza nazionale dei parchi era giusta, e snobbarla ha lasciato campo libero alle speculazioni di cui paghiamo i danni.

Questo vale per la Toscana e non solo. Anche sul Piano nazionale infatti c’è chi non ha di meglio a cui pensare che a modificare legge quadro (la 394) sui Parchi.

La discussione che venerdì 25 giugno faremo al Fortino a Marina di Pisa sarà bene che non dimentichi di riproporre una Conferenza nazionale dei parchi.