Riflessioni sulla Meloria

[13 Gennaio 2021]

Il Parco di San Rossore è intervenuto per informare giustamente sulla situazione della Meloria. In particolare ha fornito i dati sulle autorizzazioni rilasciate per la pesca e quelle negate.

Avendo per non poco tempo fatto l’amministratore del Parco ricordo bene che la gestione dell’Area marina protetta, come di altri ambiti marini-litoranei ci ha indotti a riflessioni critiche sulla scelta dei loro rappresentanti nell’ente parco.

Personalmente me lo sono chiesto di nuovo recentemente quando abbiamo saputo che presto l’ente parco sarà rinnovato nei suoi organi.

Infatti ritengo che finora le rappresentanze marino-litoraneo abbiano privilegiato il versante versiliese o del lago per ragioni comprensibili. Ma io penso che questa volta dobbiamo per ragioni altrettanto evidenti cambiare litorale e passare a quello pisano di Marina di Pisa.

È lì che oggi dobbiamo e possiamo puntare se vogliamo rilanciare il Parco, con le attività non solo portuali di Pisa-Livorno.