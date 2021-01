Rimercojo: come distruggere un’antica strada nel Parco

Legambiente: Parco e Comune impongano un rigoroso ripristino di un percorso vecchio di 700 anni

[25 Gennaio 2021]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Rimercojo (o Rimercoi), nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e nel Comune di Marciana, oggi parte del sentiero 180, che collega, attraverso l’antico e magnifico ponte saccheggiato della sua spalletta di granito dai vandali, Lavacchio a Poggio, era la vecchia strada – antica di almeno 700 anni – che portava alla frazione collinare marcianese. Una strada diventata in gran parte un ombroso sentiero che aveva conservato parte della sua pavimentazione in lastre irregolari di granito e in sassi meticolosamente sistemati. Il resto conservava comunque una solidità del piano di calpestio, grazie anche a un percorso difeso e consolidato da grandi massi che ora sono stati divelti e ammucchiati sui lati.

Ora tutto questo non c’è più: la strada/sentiero è stata completamente sventrata per tutta la sua larghezza, meno – fortunatamente – che nell’attraversamento del ponte, per posare i cavi della fibra ottica per internet. Lavori che hanno trasformato l’intero percorso in una poltiglia fangosa e riducendo la parte lastricata in un accumulo disordinato di lastre dove è difficile camminare e che somiglia più a uno del macei di Monte Capanne che a una strada che prima veniva percorsa dai barocci carichi di merci e persone e poi da escursionisti a piedi e in bici. Parte del materiale scavato è stato scaricato a valle, direttamente nel bosco.

E’ difficile descrivere una distruzione così sistematica e insensata di una antica strada che era anche un patrimonio culturale e ambientale. E’ anche impensabile che chi ha commesso questo sfacelo riesca a riportarlo a qualcosa di simile all’originale, visto anche come si è proceduto al “ripristino”.

Come scrive in un post su Facebook l’Architetto Paolo Ferruzzi, già docente presso Accademia di Belle Arti di Roma: «Quelle pietre formavano l’antico selciato della strada che collegava Poggio e Marciana al versante orientale dell’isola e antiche di almeno 700 anni. Le persone sensibili alla propria storia si facciano sentire. Come minimo le lastre che formavano l’antico selciato dovevano essere prima numerate e fotografate per essere successivamente giustamente ricollocate».

Sappiamo che i Carabinieri Forestali sono già intervenuti prontamente con sopralluoghi e ci rivolgiamo al Comune di Marciana e al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano perché intervengano perché i responsabili di questo scempio vi pongano in qualche modo rimedio e vengano sanzionati per quel che hanno combinato su una strada storica in un’area protetta.

L’altra preoccupazione è che dopo i lavori che hanno portato anche a un allargamento della strada, successivamente al necessario nuovo livellamento del piano di calpestio d che si impone, il percorso non venga utilizzato da mezzi motorizzati come scorciatoia tra poggio e Marciana Marina. Per questo chiediamo a Parco e Comune di imporre un ripristino il più rigoroso possibile del lastricato e di vietare l’accesso ai mezzi motorizzati, salvo ai residenti delle abitazioni del primo tratto scendendo da Poggio.

Speriamo anche che quanto accaduto serva da lezione: noi non abbiamo niente contro l’ammodernamento digitale dell’Elba ma – in questa come in altre occasioni – non può avvenire a scapito della nostra storia e delle nostre bellezze. Altrimenti non è futuro, è cancellazione del passato.