Rinviato il World Conservation Congress 2020

Doveva tenersi nel gennaio 2021 a Marsiglia

[18 Settembre 2020]

A causa della situazione sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, la Francia e l’International Union for Conservation of Nature (Iucn) hanno deciso di rinviare l’Iucn World Conservation Congress che doveva tenersi nel gennaio 2021 a Marsiglia. Le nuove date per l’evento saranno annunciate a tempo debito.

La Members’ Assembly e il Forum components del Congresso dell’Iucn si terranno insieme nella nuova data. Inoltre, nella sua centesima riunione il 14 settembre, il Consiglio Iucn ha deciso che alcune decisioni dell’Assemblea dei membri, come il programma Iucn e il piano finanziario 2021-24, che vengono normalmente prese durante il Congresso, saranno votate elettronicamente dai membri dell’Unione prima del Congresso, all’inizio del 2021.

La Francia e l’Iucn restano pienamente impegnate nello sviluppo di un quadro mondiale per la conservazione della biodiversità e continueranno ad agire per raggiungere questo obiettivo.

Per maggiori informazioni consultare l’IUCN Congress website.