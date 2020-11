Riscoperto un coloratissimo camaleonte scomparso da più di 100 anni (VIDEO)

Trovate per la prima volta anche le femmine. Sono le effimere dei vertebrati

[2 Novembre 2020]

La minaccia alla biodiversità globale è una sfida importante per l’umanità, ma fino ad oggi sappiamo molto poco su quanto siano davvero in pericolo molte specie. Ci sono specie “perdute” in tutto il mondo e , per saperne di più sul loro stato di pericolo e per salvarli dall’estinzione, nel 2017 Global Wildlife Conservation ha avviato un’iniziativa mondiale con l’obiettivo di rintracciare “25 specie perdute più ricercate” e il camaleonte di Voeltzkow, la sesta specie più ricercata, è stata ora riscoperto. A rivelarlo è lo studio “Rediscovery, conservation status and genetic relationships of the Malagasy chameleon Furcifer voeltzkowi”, pubblicato su Salamandra da un team di ricercatori tedeschi e malgasci guidati dallo Zoologischen Staatssammlung München (SNSB), dà conto della riscoperta del camaleonte di Voeltzkow (Furcifer voeltzkowi) in Madagascar, un rettile che nessun scienziato aveva più visto da più di 100 anni.

La spedizione tedesco-malgascia è riuscita a rintracciare il raro camaleonte di Voeltzkow nel nord-ovest del Madagascar e studi genetici successivi hanno dimostrato che la specie alla quale è più strettamente imparentato è il camaleonte di Labord (Furcifer labordi), che è considerato uno dei vertebrati con la durata di vita più breve: pochi mesi durante la stagione delle piogge. «Dopo la schiusa dall’uovo – spiegano i ricercatori del SNSB – gli animali crescono a velocità record, si accoppiano, combattono con i conspecifici e depongono le uova prima che muoiano esausti alla fine della stagione delle piogge». I ricercatori sospettano che il ciclo di vita del camaleonte di Voeltzkow sia simile.

Il principale autore dello studio Frank Glaw Glaw, curatore per i rettili e gli anfibi allo Zoologischen Staatssammlung München (SNSB-ZSM), spiega che «Tra i vertebrati, questi animali sono una specie di effimere quindi, per poter rilevare questi camaleonti, devi essere nel posto giusto al momento giusto. E durante la stagione delle piogge non è così facile, poiché molte strade non sono percorribili. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui il coloratissimo rettile è stato trascurato per così tanto tempo».

Durante la spedizione, i ricercatori hanno anche scoperto le femmine del Furcifer voeltzkowi, fino ad ora completamente sconosciute, che, soprattutto durante la gravidanza, quando incontrano i maschi e altre condizioni di “stress”, assumono una bellissima colorazione.

Un altro autore dello studio, David Prötzel, conclude: «Fortunatamente, per quanto ne sappiamo, il camaleonte di Voeltzkow non è in grave pericolo di estinzione perché il suo areale è probabilmente ancora relativamente ampio. Tuttavia, molte foreste secche sono già state rase al suolo e l’habitat naturale della specie sta diventando sempre più piccolo».