Ritrovato il chiacchierone dalle sopracciglia nere: era scomparso da più di 170 anni

L’unico esemplare conosciuto era custodito nel Naturalis Biodiversity Center nei Paesi Bassi

[4 Marzo 2021]

Nessun uccello asiatico era stato dichiarato così a lungo quanto il chiacchierone dalle sopracciglia nere (Malacocincla perspicillata) endemico dell’Indonesia. Anche se non era ritenuto estinto- è classificato come Data Deficient nella Lista Rossa IUCN – si conosceva per un solo esemplare raccolto tra il 1843 e il 1848 dal naturalista tedesco Carl ALM Schwaner, e l’olotipo non era mai stato chiaramente collegata a una specifica località. Valutando alcuni reperti, nel 1995 l’ittiologo e ornitologo olandese Gerlof Fokko Mees ipotizzò che l’area dove viveva il chiacchierone dalle sopracciglia nere fosse probabilmente vicino a Martapoera [Martapura] o Bandjermasin [Banjarmasin] nell’attuale provincia del Kalimantan meridionale, nel Borneo indonesiano, dove da allora la specie era stata mappata – ma non avvistata – da Myers nel 2009, Phillipps e Phillipps nel 2011 e da un team di ricercatori guidato da Eaton nel 2016.

L’articolo “Missing for 170 years—the rediscovery of Black-browed Babbler Malacocincla perspicillata on Borneo” oubblicato su BirdingASIA da un team di ricercatori indonesiani (Panji Gusti Akbar, Teguh Willy Nugruho, Muhammad Suranto, Muhammad Rizky Fauzan, Doddy Ferdiansyah e Joko Joe Said Trisiyanto) e Ding Li Yong di BirdLife International Asia e del Tanglin International Centre di Singapore racconta del ritrovamento di questo elusivio uccello che nessun ricercatore aveva visto vivo da più di 170 anni.

«Il 5 ottobre 2020 – scrivono i ricercatori – abbiamo osservato un esemplare vivo di chiacchierone dalle sopracciglia nere nel Kalimantan sud-orientale, il primo avvistamento di questa specie da 170 anni». L’uccello era stato catturato da Muhammad Suranto e Muhammad Rizky Fauzan, due abitanti della zona che lo avevano avvistato più volte durante le loro visite quotidiane nella foresta». Prima di liberarlo in natura, gli ornitologi indonesiani hanno scattato fotografie all’uccello, prendendo appunti dettagliati, e poi hanno confrontato il tutto con l’unico esemplare custodito al Naturalis Biodiversity Center, Paesi Bassi, e le cui immagini sono disponibili online.

Su BirdingASIA i ricercatori spiegano che «L’uccello aveva un aspetto robusto, con una coda relativamente corta e un becco robusto coerente con l’olotipo. Le parti superiori erano di un marrone intenso, mentre le parti inferiori fino al petto erano grigiastre con sottili striature bianche. L’aspetto facciale dell’uccello era molto distinto, con la corona marrone castana, delimitata da un’ampia striscia nera sugli occhi che si estendeva attraverso la striscia malare fino alla nuca e ai lati del collo. Le iridi erano di un rosso intenso, diversamente dall’olotipo, a cui erano stati dati occhi giallastri artificiali. Le gambe erano grigio ardesia scuro, non brunastre come illustrato in Eaton et al. (2016). L’individuo che abbiamo osservato era molto distinto e diverso da qualsiasi altra specie di chiacchieroni Malacopteron o Malacocincla del Borneo, con i quali abbiamo familiarità nel nostro lavoro sul campo nella Grande Sonda. L’uccello è stato rilasciato in modo sicuro nel luogo originale in cui è stato catturato».

Muhammad Suranto, uno degli uomini che hanno scoperto l’uccello, ha detto a Mongbay di essere rimasto sbalordito nell’apprendere di essersi imbattuto in una specie così sfuggente: «Non mi aspettavo che fosse così raro o che mancasse da così tanto tempo» e probabilmente non si aspettava proprio che il suo nome finisse in una pubblicazione scientifica.

Per ora, non si sa nulla della consistenza della popolazione della specie o se sia attualmente minacciata di estinzione ma Teguh Willy Nugroho, un ornitologo che lavora nel Balai Taman Nasional Sebangau (Il Parco nazionale di Sebangau) nel Kalimantan, è convinto che il chiacchierone dalle sopracciglia nere abbia un areale limitato e che sia a rischio per minacce locali come il bracconaggio. Intervistato da Mongbay, Teguh ha detto che «Questa è una delle scoperte più importanti per la storia naturale indonesiana, specialmente in ornitologia. Voglio condividere le informazioni il più possibile in modo che le persone possano prestare maggiore attenzione alla loro sopravvivenza».

I ricercatori concludono: «La nostra scoperta rappresenta la prima documentazione in assoluto del chiacchierone dalle sopracciglia nere “perduto” in oltre 170 anni, il più lungo “periodo mancante” conosciuto per qualsiasi specie asiatica (Butchart et al. 2005). Siamo ora in procinto di preparare un manoscritto più dettagliato che documenti la nostra scoperta e ci aspettiamo che venga pubblicato nei prossimi mesi».