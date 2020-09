Salvare dall’estinzione le rane cornute capendo quali sono i loro girini

Gli incredibili girini delle rane delle foreste montane del Vietnam possono rivelare la reale consistenza di rare ed elusive popolazioni di rane

[4 Settembre 2020]

Un team di scienziati di Zoological Society of London (ZSL), Indo-Myanmar Conservation, The Australian Museum e Hoang Lien National Park hanno identificato i girini di 6 specie di rane cornute asiatiche che vivono nelle foreste montane del Vietnam. Una ricerca – pubblicata in due studi si Zootaxa – che, dicono alla ZSL «Aiuta a risolvere uno degli enigmi zoologici più complicati: quali girini diventano quali rane adulte». Che è una cosa relativamente semplice per l’Italia dove ci sono poche specie di rane, rospi e raganelle, o per il Regno Unito, dove ci sono solo 4 specie autoctone di rane e rospi, ma in Vietnam ce ne sono più di 270 specie, molte delle quali fortemente minacciate di estinzione ma che restano incredibilmente poco conosciute..

Il principale autore dei due studi, Benjamin Tapley, curatore rettili e anfibi alla ZSL, spiega che «Le rane e i loro girini non si somigliano affatto, ma sapere quale girino diventa quale rana è importante. Ci aiuta a rilevare la presenza di una specie, soprattutto perché le rane adulte possono essere attive solo stagionalmente e difficili da trovare, e ci consente di identificare quali luoghi potrebbero essere importanti siti di riproduzione delle rane che necessitano di protezione».

I ricercatori hanno raccolto dati geografici, scattato foto e misurazioni morfologiche dei girini e confrontato il loro DNA con campioni di adulti di specie di rane conosciute. Dopo questa analisi, il team ha identificato e descritto i girini di 6 specie appartenenti al genere Megophrys, noto come rane cornute asiatiche: rana cornuta del monte Fanispan (Megophrys fansipanensis); Rana cornuta gigante (Megophrys gigantica); rana cornuta Hoang Lien (Megophrys hoanglienensis); rana cornuta Jingdong (Megophrys jingdongensis); rana cornuta di Maoson (Megophrys maosonensis); rana cornuta dell’Annam (Megophrys intermedia).

Tapley sottolinea che «I girini di rana cornuta hanno un aspetto straordinario, con apparati boccali altamente specializzati che consentono loro di nutrirsi di piccole particelle sospese sulla superficie dell’acqua. Questo adattamento significa che i girini possono nutrirsi in parti della colonna d’acqua dove altri girini non sono in grado di farlo. Più studiamo le rane cornute asiatiche, più impariamo quanto siano diverse e minacciate. Queste rane si trovano in alcune delle foreste più sfruttate della terra e soffrono per la rapida perdita e degrado dell’habitat. Alcune delle specie che abbiamo scoperto negli ultimi anni si trovano solo in un’area molto piccola, il che le rende intrinsecamente vulnerabili all’estinzione a causa della perdita di habitat o di eventi stocastici».

Ma gli sforzi di conservazione per proteggere i territori di riproduzione delle rane in via di estinzione sono stati ostacolati dalla difficoltà di distinguere i girini. Ora i ricercatori hanno risolto il puzzle delle rane cornute che vivono nelle remote foreste del Vietnam e questo aiuterà a fermare la perdita degli anfibi.