Riceviamo e pubblichiamo

San Rossore, quali criteri per la nuova gestione del Parco?

[25 Gennaio 2021]

Dopo qualche sortita stramba sulle nomine dei nuovi consiglieri e nuovo Presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, si è passati ad una discussione seria. Le associazioni ambientaliste, ad esempio, si stanno consultando per concordare le loro proposte. Credo sia una idea giusta.

Ai Comuni compete un ruolo ancor più impegnativo, perché riguarda le istituzioni che della gestione del territorio portano la responsabilità diretta. Rappresentanza quindi che non deriva, come è già stato detto, dalle tessere di partito che stanno già mettendo nei guai il paese.

Quali sono allora i criteri da seguire? Innanzitutto quello della rappresentanza territoriale. La tradizione del nostro Parco, salvo qualche brutto infortunio, ha rispettato il criterio della competenza e della rappresentanza territoriale in particolare riguardo alla Versilia, il Lago poi tutto il territorio fino alla Meloria.

Infatti, dopo molti anni, anche il territorio del Parco non è più lo stesso, anche per merito del Parco.

Naturalmente gli errori, che non sono mancati, hanno creato anche problemi ai quali ora bisogna e rapidamente rimediare.

Si tenga conto che questo aspetto presenta innegabili difficoltà, ma non può essere eluso. Mi riferisco alle competenze all’odg anche sul piano nazionale. Le competenze tecniche giuridiche etc. sono importanti ma se non si accompagnano e si integrano con quelle amministrative e politiche accumulano ritardi, rinvii e lasciano campo libero alla burocrazia.