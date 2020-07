Riceviamo e pubblichiamo

Sea watching all’isola di Capraia, al via le escursioni con il Parco nazionale Arcipelago toscano

«La vera protagonista dell’anno è la foca monaca: assente da alcune decine di anni, è stata avvistata recentemente da turisti e pescatori e la sua presenza è stata accertata anche dagli studiosi»

[23 Luglio 2020]

Intorno all’isola di Capraia in pieno Santuario internazionale dei mammiferi marini “Pelagos” sono frequenti avvistamenti di delfini, stenelle, balenottere e capodogli.

Capraia riserva emozioni anche agli appassionati di birdwatching, per la presenza del falco pescatore, del gabbiano corso, del marangone, della berta maggiore e minore tutte specie tutelate e di grande importanza naturalistica. Ma la vera protagonista dell’anno nelle vicinanze dell’isola è la foca monaca: assente da alcune decine di anni, è stata avvistata recentemente da turisti e pescatori e la sua presenza è stata accertata anche dagli studiosi.

Per favorire questi incontri speciali con la natura il Parco ha deciso di organizzare, a partire da domenica 26 luglio, momenti di esplorazione dell’isola via mare, al mattino o nel tardo pomeriggio, con una escursione in barca a piccoli gruppi accompagnati da una Guida esperta che potrà aiutare negli avvistamenti, illustrare le specie e far apprezzare la ricchezza naturalistica dell’isola. Gli avvistamenti saranno utili anche ad arricchire i dati di monitoraggio delle specie.

A bordo dell’imbarcazione, per l’attività di sea watching naturalistica, saranno utilizzati binocoli di una delle aziende leader delle ottiche da osservazione, Swarovski Optik, grazie all’accordo di partnership con Federparchi e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Per informazioni sui costi e per prenotare è necessario chiamare Info Park (tel.0565 908231) o il nuovo Centro di educazione ambientale La Salata al n. 32096056560 L’escursione è adatta anche alle famiglie.

Sea watching a Capraia, le prossime date: domenica 26 luglio 2020 ore 8.30; lunedì 27 luglio 2020 ore 18.00; martedì 28 luglio 2020 ore 18.00;giovedì 30 luglio 2020 ore 10.30; domenica 2 agosto 2020 ore 8.30

di Ente parco nazionale Arcipelago toscano