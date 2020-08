Sicilia, l’isola delle tartarughe marine: il Wwf conta più di 60 nidi

«Il primato appartiene alla Sicilia orientale, che con i primi nidi individuati e le prime schiuse detiene l'80% dei nidi censiti in Sicilia, circa il 30% del totale censito in Italia»

[12 Agosto 2020]

Oltre ad essere la prima regione in Italia ad aver registrato nidificazioni di tartarughe Caretta caretta già alla fine di maggio, ad oggi la Sicilia conta ben 61 nidi e sta già assistendo alle prime schiuse della stagione, nel siracusano, ragusano e messinese: a darne notizia è il Wwf nazionale, evidenziando che «quest’anno non ci sono dubbi, la Sicilia è davvero l’isola delle tartarughe marine».

Come si può vedere dall’infografica realizzata dal Panda nazionale e che riportiamo in pagina, dove vengono indicate le posizioni dei ritrovamenti, nell’area Nord ovest della Sicilia sono stati messi in sicurezza tre nidi: uno a Trappeto in provincia di Palermo, due ad Alcamo Marina. Spostandoci più a sud, verso l’agrigentino, troviamo un nido a Ribera, due nella Riserva Naturale di Torre Salsa, uno nella spiaggia di Siculiana, due in quella di Giallonardo. Nella provincia di Agrigento un nido di Caretta caretta a Realmonte, uno a San Leone, altri tre a Marianello, Foce Gallina e Spiaggia Pisciotto (Licata).

Spostandoci nella provincia di Ragusa, troviamo quattro nidi a Santa Croce di Camerina, due nell’area Forestale Randello, uno a Randello e uno a Casuzze.

Più a sud, un nido a Playa Grande, un altro alla spiaggia di Ponente di Donna Lucata (Scigli), due a Maganuco (Modica) e ben quattro a Marina di Modica.

Nella parte ionica e Tirrenica di Porto Palo di Capopassero (in provincia di Siracusa), si trova un’area chiamata Isola delle Correnti, dove sono stati individuati, verificati e messi in sicurezza ben nove nidi di tartaruga marina, un numero davvero incredibile.

Tanti tartarughini sono previsti anche a Noto: un nido è stato identificato alla Spiaggia Reitani, quattro a San Lorenzo, due a Eloro Pizzuta e due a Lido di Noto.

Sono cinque i nidi a Cala Bernardo (Avola), uno a Spiaggia Gallina (Avola), due a Ognina (Siracusa), uno a Lido Arenella, uno ad Agnone, uno al Villaggio Cielo Azzurro (Catania) e due a Primosole Beach, nell’Oasi del Simeto.

Nel messinese un nido a Santo Saba, mentre negli ultimi giorni si sono aggiunti altri due nidi: uno a Gela e uno alla spiaggia di San Marco (Calatapiano).

«Il primato nella verifica e messa in sicurezza dei nidi – osserva il Wwf – appartiene alla Sicilia orientale, che con i primi nidi individuati e le prime schiuse detiene l’80% dei nidi censiti in Sicilia, circa il 30% del totale censito in Italia».