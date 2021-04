Riceviamo e pubblichiamo

Su cosa deve decidere un Parco?

[7 Aprile 2021]

Me lo chiedo perché, specie nel momento in cui è imminente il rinnovo degli organi del nostro Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dobbiamo vedere che una ciclovia, quella della Lecciona viareggina,sulla quale sono in corso polemiche sul suo tracciato, finisce addirittura in Parlamento.

Che senso ha rinviare un giro in bici alla decisione di Camera o Senato? Neppure in questo caso può decidere il Parco? Tutti i discorsi sulle competenze sono pura aria fritta.

Se questi sono oggi i compiti di una Parco è ovvio che le competenze del presidente e dei consiglieri ha poco anzi nessun senso.

Le opinioni espresse dall’autore non rappresentano necessariamente la posizione della redazione