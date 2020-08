Tartaday: le iniziative in Toscana

Il 13 agosto all’Elba e sul litorale pisano a caccia di traccia d tartarughe marine, A Talamone liberazione di una tartaruga marina

[10 Agosto 2020]

Il 13 agosto Legambiente festeggia il Tartaday 2020 anche in Toscana con i suoi circoli costieri e con altre organizzazioni.

Quest’anno l’iniziativa vede la sponsorizzazione di un’azienda radicata nelle isole toscane, Acqua dell’Elba, che devolverà a Tartalove il 10% del prezzo di ogni Profumatore d’Ambiente nella fragranza ‘Isola d’Elba’ da 500 ml. venduto sino al 31 dicembre 2020 nei negozi monomarca e online, e Legambiente Arcipelago Toscano, da alcuni anni impegnata con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano nell’individuazione delle tracce di tartarughe marine e nella salvaguardia dei loro nidi, e che anche quest’anno da due mesi ha mobilitato decine di volontarie/i che all’alba controllano le spiagge, vuole coinvolgere anche i turisti in vacanza all’Elba al monitoraggio all’alba di tre spiagge in cerca eventuali nidificazioni di Caretta Caretta. Si tratta degli arenili dove quest’estate ci sono state “perlustrazioni” delle tartarughe marine che hanno lasciato le loro tracce sulla sabbia ma non hanno ancora nidificato.

Sarà l’occasione per scoprire le spiagge elbane ancora deserte all’alba, quando il cielo colora il buio di rosa e arancio e i paesi e il mare cominciano a svegliarsi, ma anche per capire come i volontari di Legambiente cercano le tracce dell’arrivo sulle coste elbane di questi antichi rettili che per la prima volta hanno nidificato all’Isola d’Elba a Marina di Campo nel 2017 e poi a Straccoligno nel 2018.

Gli appuntamenti per condividere una magnifica esperienza sono tutti alle 6,00 di mattina del 13 agosto a:

Marina di Campo con Isa all’entrata della spiaggia tra i bagni Capriccio e Lucciola, Lacona con Lisa davanti all’InfoPark, Lido di Capoliveri con Maria al parcheggio della spiaggia, entrata dopo Casanova, indicazioni per Camping Europa. Organizza Circolo Legambiente Arcipelago Toscano, info 3407113722

A Pisa monitoraggio mattutino delle spiagge del litorale pisano per verificare presenza eventuali nidificazioni. L’attività interesserà il tratto di litorale compreso tra Marina di Pisa e Calambrone.. Circolo Legambiente Pisa 3334313132

A Talamone (GR), liberazione Tartaruga Marina a cura di Parco Naturale Maremma e Legambiente 0564393238