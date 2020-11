Tutelare del patrimonio geologico e geominerario dell’Elba e promuovere il geoturismo

Un patto tra il Comune di Rio, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Parco Minerario.

[27 Novembre 2020]

Oggi, il Consiglio direttivo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha approvato un accordo con il Comune di Rio e il Parco Minerario Isola d’Elba per la promozione del territorio riese con particolare riferimento alla rete sentieristica e alla valorizzazione del patrimonio geologico e geominerario.

«Si tratta – spiega l’Ente Parco – di un’intesa che promuove attività coordinate in diversi campi di azione: dalla manutenzione e riqualificazione della rete sentieristica in termini di fruizione integrata con le diverse eccellenze presenti nel territorio riese all’allestimento e promozione di percorsi tematici finalizzati a promuovere il geoturismo e la fruizione del patrimonio geologico e geominerario nel comprensorio riese. La collaborazione si allargherà anche a proposte di attività didattiche e divulgative presso il Museo Civico Archeologico del Distretto Minerario di Rio nell’Elba, all’implementazione degli allestimenti e delle attività divulgative offerte presso il Museo Minerario di Rio Marina, ma anche a nuove attività di fruizione dei siti di interesse geologico e geominerario all’interno del Parco Minerario a Rio Marina. L’obiettivo comune è quello di promuovere forme innovative di geoturismo che vadano ad integrare la fruizione sostenibile e durevole del patrimonio naturalistico, geologico e geominerario con le diverse valenze storico-culturali presente nel territorio di Rio. Tali azioni verranno svolte anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze materiali e immateriali direttamente o indirettamente collegate alle peculiarità geologiche e geominerarie del comprensorio (collezioni, manufatti, archeologia industriale e mineraria, ecc.). Molto importante anche la sinergia che Comune, Parco Nazionale e Parco Minerario intendono rafforzare nella ricerca di fonti di finanziamento a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per la riqualificazione dei siti geologici e geominerari e dei percorsi funzionali alla loro fruizione in sicurezza».

E il rappresentante delle associazioni ambientaliste nel direttivo del Parco Nazionale, Umberto Mazzantini, ha chiesto e ottenuto che venissero meglio precisate le caratteristiche degli interventi che dovranno essere legati ai fini e alle norme dell’area protetta, emendando così la proposta di modifica presentata dal Comune di Rio con una precisazione approvata all’unanimità dal Consiglio direttivo.

L’Ente Parco evidenza che «L’intesa intende consolidare anche le attività di promozione territoriale. In tal senso si prevede l’attivazione di specifici progetti e risorse a supporto delle attività definite dalle politiche per la protezione, l’accrescimento e lo sviluppo economico del territorio; il coordinamento dei servizi esistenti per la protezione e la valorizzazione del comprensorio (come ad esempio la gestione della Casa del Parco di Rio nell’Elba), anche condividendo l’eventuale attivazione di nuovi servizi a vantaggio della comunità locale e dei turisti; la promozione, la diffusione, la comunicazione e la commercializzazione delle iniziative e delle offerte turistiche attraverso il sistema di strutture informative e divulgative gestite dal Parco Nazionale e dal Parco Minerario; la produzione e la distribuzione di materiale didattico e/o divulgativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni, sfruttando anche i propri siti web e i social network per la diffusione e la promozione delle attività condivise».

Comune di Rio e Parco Minerario si impegnano a «Supportare il PNAT nella fase di candidatura per il riconoscimento dell’Arcipelago Toscano nella prestigiosa lista degli UNESCO Global Geoparks, eccellenze mondiali nel campo del geoturismo. Mentre il Parco Nazionale fornirà un sostegno ai progetti ed alle azioni condotte dal Comune nel campo della riqualificazione di edifici storici connessi al patrimonio geominerario e nel campo della mobilità sostenibile, funzionale alla fruizione turistica del comprensorio».

Il presidente del Parco Giampiero Sammuri conclude: «Il Parco Nazionale considera la tutela, la valorizzazione e la promozione della geodiversità dell’Arcipelago Toscano e lo sviluppo delle conoscenze del patrimonio geologico e del patrimonio geominerario una strategia primaria nell’ambito delle proprie finalità istituzionali ed è per questo motivo che abbiamo inteso strutturare una sempre più forte collaborazione con il Comune di Rio ed il Parco Minerario allo scopo di coniugare, in forma compatibile e sostenibile, la tutela ambientale con l’utilizzo e la fruizione durevole delle risorse naturali con particolare riferimento alle eccellenze geologiche, mineralogiche e geominerarie di cui è ricco il territorio riese. Un’intesa per me veramente importante per la quale ringrazio il Sindaco Marco Corsini e il Presidente del Parco Minerario Icilio Disperati. L’esistenza di un vasto distretto minerario, oggi da considerarsi patrimonio di archeologia industriale, nella porzione nord-orientale fa dell’isola d’Elba un territorio privilegiato per la realizzazione di politiche di geoconservazione e di promozione del turismo outdoor con particolare riferimento al geoturismo, in connessione con gli aspetti storico-culturali di cui la stessa area è ricca, che, sono certo, favorirà lo sviluppo locale. Per questi motivi nei prossimi mesi promuoveremo accordi analoghi anche presso le altre Amministrazioni locali che condividono queste strategie, a partire dal Comune di Capoliveri che ospita gli straordinari siti minerari del Ginevro e quella che è stata la galleria di magnetite più grande e produttiva d’Europa».