Un altro probabile nido di tartaruga marina in Toscana

Si trova nel Comune di Capalbio in prossimità del Lago di Burano ed è monitorato dai volontari del Wwf

[28 Agosto 2020]

Nell’Arpatnews Le nidificazioni di tartarughe Caretta caretta accertate in Toscana abbiamo fatto un quadro delle sei nidificazioni di tartaruga marina Caretta caretta in corso in Toscana, segnalando anche che risultavano altri 12 avvistamenti di possibili nidificazioni.

Un settimo probabile nido è quello che si trova sulla spiaggia in prossimità del Lago di Burano, nel Comune di Capalbio, dove, nella notte del 31 luglio scorso è stata rilevata la presenza di una femmina di Caretta caretta.

La segnalazione, gestita e verificata dai volontari del Wwf, che hanno osservato le tracce lasciate sulla sabbia dalla tartaruga (sia di transito in uscita ed entrata dall’acqua che di scavo ed accumulo di sabbia, tipici di un’attività di deposizione delle uova per questa specie) fa pensare alla presenza, con grande probabilità, di un ulteriore nido sul litorale toscano.

L’area interessata dalla nidificazione è stata recintata e viene costantemente tenuta sotto osservazione dal personale WWF che, molto presumibilmente, inizierà anche un monitoraggio più assiduo a partire dal 42° giorno di incubazione delle uova (intorno all’11 settembre).

di Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT