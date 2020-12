Un giovane corvo di 4 mesi è intelligente come uno scimpanzé o un orango (VIDEO)

Uno studio rivela che i corvidi eguagliano le grandi scimmie nel gioco delle conchiglie

[16 Dicembre 2020]

E’ noto che i corvidi sono sorprendentemente intelligenti, Tuttavia, finora gli scienziati avevano esaminato solo singoli aspetti delle capacità cognitive dei corvidi e si sapeva poco del loro sviluppo cognitivo. Ora lo studio “Ravens parallel great apes in physical and social cognitive skills”, pubblicato su Scientific Reports da un team di ricercatori tedeschi dell’università di Osnabrück, del Max-Planck-Institut für Ornithologie (MPIO) e del Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ha comato questa lacuna confrontando le capacità fisiche e sociali dei corvi comuni con quelle di scimpanzé e oranghi.

Quello realizzato dal team condotto da Simone Pika dell’università di Osnabrück è infatti il primo studio sistematico e quantitativo su larga scala sulle capacità fisiche e sociali dei corvi comuni e comprende anche il loro sviluppo cognitivo. Per realizzarlo, i ricercatori hanno adattato alle caratteristiche dei corvi una batteria di test sperimentale sviluppata per i primati.

Una delle autrici dello studio, Miriam Sima del MPIO, spiega che «Per scoprire, ad esempio, se i corvi sanno dove si trova il cibo, abbiamo nascosto i dolcetti sotto una tazza e li abbiamo spostati avanti e indietro tra le altre tazze come un “gioco delle conchiglie”. Un corvo sceglie una tazza beccandola con il becco o indicandola con il becco, mentre uno scimpanzé lo farebbe con le dita».

La Sioma, che ha anche allevato i corvi come parte della sua tesi di dottorato. Sottolinea che «All’età di soli quattro mesi, i corvi testati hanno mostrato una performance cognitiva paragonabile a quella delle grandi scimmie, e la performance non è cambiata molto durante il periodo di prova».

In tutto, 8 corvi di 4, 8, 10 e 16 mesi sono stati sottoposti ai test in 9 aree di compiti fisici (ad esempio nell’area della “comprensione spaziale”) e in 6 aree di compiti sociali (ad esempio nell’area della “comunicazione”). I risultati dello studio hanno dimostrato che «I corvi erano altrettanto bravi degli scimpanzé e gli oranghi a padroneggiare i test per comprendere le quantità e le catene causali, nonché l’apprendimento sociale e la comunicazione».

Un altro risultato sorprendente è che non c’era una differenza significativa nei punteggi dei corvi di 4 mesi e di quelli di 16 mesi, il che suggerisce che intorno ai 4 mesi i loro cervelli sono quasi o completamente sviluppati. Secondo Pika, «All’età di quattro mesi, i piccoli c dei corvi sono già relativamente indipendenti e iniziano ad interessarsi alle associazioni di individui non riproduttivi. Di conseguenza, devono soprattutto essere preparati cognitivamente per queste nuove sfide».

Ora, i ricercatori stanno pianificando di sviluppare nuove batterie di test comparativi che includano non solo abilità specifiche per l’uomo, ma anche per specie e mettano maggiore attenzione sull’influenza della socializzazione e dello sviluppo sulle prestazioni cognitive.

Pika conclude: «Ora abbiamo prove molto forti per dire che, almeno nei compiti che abbiamo utilizzato, i corvi sono molto simili alle grandi scimmie. Lungo l’intero spettro di abilità cognitive, la loro intelligenza è davvero sorprendente».