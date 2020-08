Una tartaruga marina ha nidificato sulla spiaggia di Baratti

Prima volta nel Comune di Piombino. Domani TartaDay all’Elba, Marina di Pisa e Talamone

[12 Agosto 2020]

La cosa ha sorpreso quasi tutti: nella notte dell’11 agosto una grande tartaruga marina si è fatta faticosamente strada nella sabbia di Baratti per depositare le sue preziose uova e, per la prima volta, tra una quarantina di giorni, nasceranno le tartarughine anche sulla costa piombinese.

L’annuncio lo ha dato direttamente su Facebook il sindaco di Piombino Francesco Ferrari: «Ha scelto la spiaggia di Baratti e la notte di San Lorenzo la tartaruga Caretta Caretta per nidificare, per la prima volta nella storia, sul territorio del Comune di Piombino. I responsabili dell’associazione Tartamare hanno verificato e messo in sicurezza il nido. Nell’attesa dei prossimi passi, il luogo è monitorato costantemente. Oltre a Tartamare, ringraziamo la Guardia Costiera, il Wwf Val di Cornia, i ricercatori e volontari delle associazioni naturalistiche ed ambientalistiche territoriali e nazionali».

Insomma, mentre tutti si aspettavano che le tartarughe nidificassero nuovamente all’Isola d’Elba – dove non sono mancati avvistamenti di tracce sulle spiagge e di Caretta caretta in mare vicino alla costa – mamma tartaruga ha scelto l’altra parte del Canale e proprio alla vigilia del TartaDay che domani in toscana vedrà mobilitati i volontari di Legambiente a Marina di Campo, Lacona e Lido di Capoliveri all’isola d’Elba (info 3407113722) e nel tratto di litorale compreso tra Marina di Pisa e Calambrone (info 3334313132). A Talamone (GR), liberazione Tartaruga Marina a cura di Parco Naturale Maremma e Legambiente (info 0564393238)