Vi piacciono i pipistrelli? State attenti alle bat-box che scegliete

A volte le bat-box sono mal progettate e troppo calde e attirano i pipistrelli in luoghi non adatti a loro

[31 Marzo 2021]

Avete mai pensato di acquistare o costruire una bat-box per aiutare i pipistrelli a trovare un rifugio? Allora, i ricercatori dell’università dell’Illinois – Urbana vi consigliano di stare attenti a come è fatta e dove la mettete, perché «I pipistrelli e i loro cuccioli possono surriscaldarsi e morire in bat-box mal progettate o posizionate e, in un clima caldo, potrebbe accadere più spesso».

Gli esperti di pipistrelli dell’università dell’Illinois – Urbana Joy O’Keefe e Reed Crawford hanno recentemente sintetizzato i dati disponibili sullebat-box nello studio “Avoiding a conservation pitfall: Considering the risks of unsuitably hot bat boxes”, pubblicato su Conservation Science and Practice, che punta a far aumentare tra l’opinione pubblica la consapevolezza del problema e a portare a un cambiamento nel design, nel marketing delle bat-box e nell’educazione dei consumatori.

Crawford sottolinea che «I professionisti della conservazione e i proprietari di case sono ben intenzionati; vogliono aiutare i pipistrelli. Inevitabilmente, la prima cosa che fanno è andare online e comprare una casa per i pipistrelli. Ma sfortunatamente, molte case dei pipistrelli sul mercato sono piccole e dipinte di colori scuri, e si surriscaldano molto velocemente. E’ probabile che danneggino i pipistrelli se vengono installate nel punto sbagliato. Stiamo cercando di evidenziare che in giro ci sono molte informazioni fuorvianti. Vogliamo evitare che le persone installino bast-box come prima linea d’azione, per prendere invece in considerazione i rischi e chiedersi se c’è qualcosa che possiamo fare che sarà più vantaggioso per i pipistrelli».

Crawford ha letto praticamente ogni studio che sia mai stato fatto sulle bat-box e con O’Keefe hanno condotto ulteriori studi. Insieme a altri scienziati della comunità di ricerca sui pipistrelli hanno identificato una soglia di temperatura critica, 40 gradi Celsius, al di sopra della quale la maggior parte delle specie di pipistrelli viene notevolmente stressata dal caldo.

Sebbene pochissimi studi abbiano documentato le temperature all’interno delle ormai innumerevoli bat-box attualmente utilizzate in uso in tutto il mondo, i ricercatori hanno registrato temperature fino 61° C in alcuni posatoi artificiali. E hanno osservato pipistrelli nei posatoi naturali che si spostano altrove per evitare temperature superiori a 36° C.

Ma in molti bat-box i pipistrelli non possono spostarsi per evitare i punti più caldi. La bat-box più comune è una piccola scatola con pannelli piatti con lamelle verticali che creano da una a quattro camere. I bat-box spesso sono dipinti o macchiati con colori scuri e questo può rappresentare un bel problema»

Crawford spiega: «Sappiamo che i box più scuri possono essere, in media, 5 – 6 gradi più caldi dei box bianchi e hanno maggiori probabilità di surriscaldarsi. Eppure vediamo le imprese che commercializzano scatole nere come preferibili per i pipistrelli e adatte alla maggior parte dei climi statunitensi. Ma un caldo giorno d’estate in una minuscola casa di pipistrelli nera probabilmente ucciderà tutto ciò che c’è lì dentro. Quindi è molto pericoloso».

O’Keefe aggiunge: »Anche i nostri colleghi nei climi più freddi hanno visto una serie di morti di pipistrelli nei box di colore scuro. Ecco perché sosteniamo di non dipingere i box con colori scuri. Ma nei climi caldi la morte dei pipistrelli si è verificata anche in box di legno chiaro non verniciate. Chiaramente, oltre al colore del box, è necessario un intervento maggiore».

Ai pipistrelli piace stare al caldo e protetti quando dormono e allevano i loro piccoli. Ma quando cercano i loro posatoi in natura, scelgono punti che consentono loro una certa flessibilità di spostamento quando fa troppo caldo.

Ecco perché Crawford e O’Keefe dicono che «Se avete intenzione di investire in una bat-box, i progetti di grandi dimensioni sono migliori. Ad esempio, i box alti e quadrilateri consentono ai pipistrelli di spostarsi su e giù nello spazio e intorno al lato posteriore quando la parte anteriore viene colpita dal sole.

I ricercatori stanno anche studiando nuovi materiali ed elementi di design che siano migliori buffer delle temperature rispetto al normale compensato, tra i quali legno-cemento (una miscela modellata di trucioli di legno e cemento), camere d’acqua isolanti e camini.

Ma indipendentemente dal design e dal colore, il posizionamento ha implicazioni che vanno oltre il surriscaldamento: «Ovviamente, si dovrebbe evitare di appendere una piccola casa buia per i pipistrelli dove prenderà il sole diretto tutto il giorno, specialmente nei climi più caldi e meridionali – dice Crawford – Ma stiamo appena iniziando a scoprire come i posatoi artificiali potrebbero rappresentare trappole ecologiche per i pipistrelli. Potrebbero scegliere preferenzialmente la cassetta dei pipistrelli a causa di dove si trova e oltrepassando habitat naturali che li terrebbero più al sicuro da predatori e parassiti, oltre alle temperature pericolosamente calde».

O’Keefe conclude: «Le case dei pipistrelli possono anche attirare i pipistrelli in aree inadeguate. Questo è uno dei motivi per cui ho smesso di consigliare alle persone di mettere i bat-box come primo passo per la conservazione dei pipistrelli. Le persone devono pensare verso cosa stanno attirando i pipistrelli. Devono attraversare confini difficili, come strade trafficate, per arrivarci? Incoraggio i proprietari di case a pensare di fare qualcos’altro che potrebbe invece avvantaggiare i pipistrelli, come piantare alberi o fiori selvatici autoctoni per attirare gli insetti preda, fornire fonti di acqua pulita o lasciare alberi morti in piedi ovunque sia sicuro farlo, poiché si tratta di posatoi naturali habitat per gli utenti delle bat-box»