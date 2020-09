Walking Festival, dal 13 settembre al 1 novembre a spasso nel Parco nazionale Arcipelago toscano

Il programma autunnale delle passeggiate nelle isole

[4 Settembre 2020]

Il Walking Festival autunnale 2020 dà appuntamento agli amanti della vacanza naturalistica nella bellezza del Parco dell’Arcipelago Toscano dal 13 settembre al 1 novembre con un anticipo il 6 settembre solo per l’isola del Giglio. Un invito ad immergersi nei piccoli borghi ricchi di tradizioni, nelle atmosfere e i colori autunnali, con passeggiate a tema, degustazioni, wine trekking, birdwatching e whalewatching, nella calma, lontani dalla confusione e in piena sicurezza sanitaria. Il programma interessa le isole di Pianosa Elba, Giglio e Capraia. Vi elenchiamo solo i titoli del programma rinviando per le informazioni di dettaglio agli uffici di Info Park tel. 0565 908231 o alla mail: info@parcoarcipelago.info oppure sulla pagina del parco: https://www.islepark.it/images/WF_autunno_Programma_2020.pdf

Si segnala che è necessario prenotare per consentire l’organizzazione del distanziamento e per avere conferma del programma.

Di seguito l’elenco delle attività previste per questo autunno che devono essere prenotate

Isola di Pianosa.

I Bagni di Agrippa con l’archeologa

In bici sull’isola piatta

Isola d’Elba

Citizen science: i passeriformi

Il Cammino della Rada

Escursione whale watching

Diario Sensoriale, laboratorio in Natura con l’artista Cristina Sammarco,

Giornata mondiale degli animali. Alla scoperta delle falene

Paesaggi granitici: i Mostri di Pietra a Marciana

Nel regno della magnetite

Verso il Monte Serra alla scoperta di vecchie cave e dei luoghi dove si forgiava il ferro.

Laboratori per bambini e famiglie, alla scoperta della flora e della fauna in occasione della Festa della castagna a Marciana.

Trekking a San Cerbone

Laboratori di Elba Taste con Wine trekking in azienda

Isola del Giglio

Odore di bacche

L’appetito vien camminando

Wine Walking Giglio

Isola di Capraia

Anello dello Stagnone, alla scoperta degli habitat di interesse conservazionistico

Itinerario nella Ex Colonia Penale Agricola fino alla diramazione ‘Portovecchio’,

Il Sentiero del Reganico, passando da Cala dello Zurletto

Visita al Borgo di Capraia e ai palmenti

Si possono seguire le attività in programma anche sui canali Facebook:

@Festivalcamminare

@InfoParkArcipelagoToscano

CONSIGLI UTILI PER LA PASSEGGIATA PIACEVOLE E SICURA

Durante la visita, ti invitiamo a seguire queste semplici regole, principi di buona educazione e buon senso, che permetteranno di rendere la tua esperienza unica e godere dell’essenza del nostro Parco

vivi il Parco, ascoltane il silenzio, il vento, i suoni, seguine i ritmi;

scoprilo con l’aiuto delle Guide Parco;

riporta a casa i tuoi rifiuti;

rispetta fiori e piante, non raccoglierli;

quando avvisti animali, tieniti a distanza: rischi di spaventarli;

non raccogliere minerali e fossili, sono la nostra storia;

non accendere fuochi, se ne avvisti uno segnalalo alle autorità competenti;

non campeggiare, rischi di danneggiare equilibri fragili;

raccogli funghi, ma solo se in possesso di regolare permesso.

Per rendere più piacevole l’escursione in natura consigliamo di indossare abbigliamento adeguato alla stagione (a strati, comodo e resistente), con colori non troppo vivaci per mimetizzarsi nell’ambiente e non disturbare la fauna, favorendo così interessanti avvistamenti. E’ raccomandato uno zainetto con sufficiente scorta d’acqua e tutto ciò che può essere utile durante l’escursione (cappello, occhiali da sole, pranzo al sacco).

Per osservare meglio il territorio e la fauna possiamo portare un binocolo, ideale per il birdwatching, e se vogliamo anche documentare i nostri avvistamenti, una fotocamera e un taccuino. Sono consigliate calzature da escursionismo (scarponcini da trekking a caviglia alta) o comunque adatte per camminare lungo i sentieri. Ai visitatori privi di calzature idonee potrebbe, a giudizio della guida, non essere consentita la visita.

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano