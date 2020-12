10 falsi miti e convinzioni fuorvianti su net zero e compensazione delle emissioni di CO2

Il net zero al 2050 rischia di distrarci dalla necessità di agire qui ed ora. Un trattato internazionale per la cessazione della produzione di combustibili fossili

[14 Dicembre 2020]

Alla vigilia del Climate Ambition Summit 2020 organizzato ieri dal segretario generale dell’Onu António Guterres, che ha chiesto a tutti i Paesi del mondo di dichiarare l’emergenza climatica, l’11 dicembre 41 scienziati di www.ResearchersDesk.se hanno pubblicato su Dagens Nyheter l’articolo/appello ”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation” secondo il quale Gli obiettivi di Carbon neutrality spesso non sono così ambiziosi come sembrano perché si basano su carbon offsets problematici e su tecnologie non provate. Ecco cosa scrivono:

L’idea della compensazione del carbonio, che è alla base dei cosiddetti obiettivi net zero, si basa su una serie di miti.

In molti casi, la compensazione si basa sulla cattura del carbonio nella vegetazione e nel suolo. Tale capacità è tuttavia limitata ed è necessaria per immagazzinare l’anidride carbonica che abbiamo già emesso.

I presupposti delle tecnologie e degli obiettivi futuri con decenni di anticipo ritardano l’azione immediata. I Paesi e le aziende devono ora spostare l’attenzione dai lontani obiettivi di net zero alla riduzione delle emissioni reali.

Gli impatti della crisi climatica stanno diventando sempre più gravi, ovunque. A causa del riscaldamento globale, stiamo vivendo ondate di caldo, inondazioni, siccità, incendi boschivi e innalzamento del livello del mare. La temperatura media globale sta aumentando a un ritmo senza precedenti, riducendo rapidamente la prospettiva di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e con crescenti rischi di oltrepassare e punti di non ritorno irreversibili .

Di fronte alle crescenti richieste di azione, molti Paesi e aziende stanno facendo promesse e fissando obiettivi per raggiungere le emissioni “net zero” o “carbon neutrality”. Questi spesso sembrano ambiziosi e possono persino dare l’impressione che il mondo si stia risvegliando e sia pronto ad affrontare la crisi climatica.

Tuttavia, in pratica, gli obiettivi del net zero entro diversi decenni nel futuro spostano la nostra attenzione dalle riduzioni delle emissioni immediate e senza precedenti necessarie. Gli obiettivi di net zero si basano generalmente sul presupposto che le emissioni di combustibili fossili possano essere compensate dal carbon offsetting e da future tecnologie non provate per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera. Ma la compensazione non cancella le nostre emissioni, tuttavia è immediatamente necessaria un’azione per farlo.

Ci sono una serie di miti sugli obiettivi del net zero e sulla compensazione delle emissioni di carbonio che devono essere dissipati. Rivelandoli, miriamo a responsabilizzare le persone, in modo che possano esercitare pressioni sui governi e sulle imprese per creare soluzioni reali, qui e ora:

Mito 1: il net zero entro il 2050 è sufficiente per risolvere la crisi climatica. Fuorviante .

Riduzioni delle emissioni importanti e senza precedenti sono necessarie ora. Altrimenti, le nostre attuali emissioni elevate consumeranno il piccolo budget globale di carbonio rimanente entro pochi anni. Gli obiettivi net zero in genere presumono che sarà possibile fornire grandi quantità di “emissioni negative”, ovvero la rimozione di anidride carbonica dall’atmosfera attraverso lo stoccaggio nella vegetazione, nel suolo e nelle rocce. Tuttavia, la diffusione delle tecnologie necessarie per le emissioni negative alla scala richiesta rimane non dimostrata e non dovrebbe sostituire le riduzioni delle emissioni reali oggi.

Mito 2: possiamo compensare le emissioni dei combustibili fossili utilizzando le cosiddette “soluzioni basate sulla natura” (come il sequestro del carbonio nella vegetazione e nel suolo). Fuorviante .

I combustibili fossili fanno parte del ciclo lento del carbonio. Le soluzioni basate sulla natura fanno parte del ciclo biologico veloce del carbonio, il che significa che lo stoccaggio del carbonio non è permanente. Ad esempio, il carbonio immagazzinato negli alberi può essere nuovamente rilasciato dagli incendi boschivi. Le emissioni fossili si verificano oggi, mentre il loro assorbimento negli alberi e nel suolo richiede molto più tempo. Anche la capacità complessiva delle soluzioni basate sulla natura è limitata ed è comunque necessaria per aiutare a rimuovere l’anidride carbonica che abbiamo già rilasciato nell’atmosfera .

Il ciclo del carbonio

Il ciclo del carbonio si divide in due parti: un ciclo veloce in cui il carbonio circola tra l’atmosfera, la terra e i mari e un ciclo lento in cui il carbonio circola tra l’atmosfera e le rocce che compongono l’interno della Terra.

I combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) provengono dalle rocce (parte del ciclo lento). Le emissioni di carbonio dalla combustione di combustibili fossili sono oggi 80 volte maggiori del flusso naturale di carbonio dall’interno della Terra (attraverso i vulcani). Poiché il ritorno del carbonio nell’interno della Terra richiede milioni di anni, circa la metà del carbonio emesso rimane a lungo nell’atmosfera e contribuisce al riscaldamento globale.

Mito 3: gli obiettivi net zero e la compensazione del carbonio aumentano gli incentivi a ridurre le emissioni perché alle emissioni viene assegnato un costo. Ingannevole.

L’ incentivo diminuisce fintanto che è finanziariamente più vantaggioso e socialmente accettabile acquistare carbon offsets a basso costo dall’estero piuttosto che ridurre le emissioni interne. Le promesse di future emissioni negative riducono anche l’incentivo a ridurre le emissioni di carbonio ora, poiché i loro costi nei decenni a venire saranno fortemente scontati.

Mito 4: la compensazione del carbonio nei Paesi a basso reddito deve aumentare per rispettare l’accordo di Parigi . Fuorviante .

Anche i Paesi a basso reddito hanno stabilito obiettivi climatici in relazione all’accordo di Parigi. Avranno bisogno di tutte le riduzioni delle emissioni che possono essere raggiunte nel proprio Paese per raggiungere i loro obiettivi climatici. Non vi è alcun budget di carbonio residuo per le nazioni ricche ad alte emissioni per trasferire l’onere di ridurre le proprie emissioni alle nazioni a basso reddito.

Mito 5: il finanziamento di progetti di energia rinnovabile è un buon modo per compensare le emissioni di combustibili fossili. Problematico .

L’espansione delle energie rinnovabili nelle economie in crescita è essenziale, ma spesso si limita ad aumentare, anziché sostituire, i combustibili fossili nel mix energetico. Poiché l’energia rinnovabile ora è spesso più economica dell’energia fossile, questi investimenti sarebbero probabilmente avvenuti comunque, e quindi non dovrebbero essere considerati come compensazioni. Gli attori nei Paesi ad alto reddito dovrebbero piuttosto finanziare l’espansione delle energie rinnovabili come una forma di investimento per il clima (invece di compensare).

Mito 6: le soluzioni tecnologiche per la rimozione dell’anidride carbonica risolveranno il problema. Troppo ottimista .

Le tecnologie sono in fase di sviluppo ma sono costose, ad alta intensità energetica, rischiose e la loro implementazione su larga scala non è provata. E’ irresponsabile basare gli obiettivi net zero sul presupposto che delle tecnologie future incerte compenseranno le emissioni attuali.

Mito 7: le piantagioni di alberi catturano più carbonio che lasciare indisturbate le foreste vetuste. Fuorviante .

Le foreste vetuste possono contenere carbonio per secoli, catturato negli alberi e nel suolo, e possono continuino a catturare il carbonio per centinaia di anni. E’ meglio tagliare meno alberi, in modo che il carbonio già immagazzinato non venga rilasciato. Il carbonio rilasciato dagli alberi abbattuti può richiedere un centinaio di anni o più per essere riassorbito da nuovi alberi. Non abbiamo tutto quel tempo.

Mito 8: piantare alberi ai tropici è una soluzione vantaggiosa per tutti sia per la natura che per le comunità locali. Semplificato .

Esistono compromessi tra la gestione delle foreste per una cattura del carbonio efficiente in termini di costi e per soddisfare le esigenze della natura e delle comunità locali. Piantare alberi con la cattura del carbonio come obiettivo principale minaccia i diritti, le culture e la sicurezza alimentare delle popolazioni indigene e delle comunità locali. Questi rischi, così come le minacce alla biodiversità, aumentano man mano che tali progetti si moltiplicano.

Mito 9: ogni tonnellata di anidride carbonica è la stessa e può essere trattata in modo intercambiabile. Falso.

La rimozione di anidride carbonica domani non può compensare le emissioni di oggi. Le emissioni dei consumi di lusso non dovrebbero essere considerate uguali alle emissioni per la produzione di alimenti essenziali. Lo stoccaggio di carbonio nelle piante e nel suolo non può compensare le emissioni di carbonio fossile.

Mito 10: i prodotti e i viaggi possono essere climate neutral” o addirittura “climate positive”. Falso .

I prodotti e i viaggi venduti come “climate neutral” o “climate positive” grazie alla compensazione, hanno ancora un’impronta di carbonio. Questo tipo di marketing è fuorviante e può persino portare a più emissioni poiché la compensazione incentiva un aumento dei consumi. Contribuiamo di più alle soluzioni climatiche consumando e viaggiando di meno.

Il cambiamento climatico pone minacce esistenziali a persone, nazioni, bambini e gruppi vulnerabili in tutto il mondo. Riduzioni delle emissioni senza precedenti, rapide e sostenute, a partire da qui e ora, sono essenziali per affrontare la crisi climatica e mantenere gli impegni dell’Accordo di Parigi: Dobbiamo spostare l’attenzione dagli obiettivi di metà secolo del net zero alle riduzioni immediate e reali delle emissioni nei nostri Paesi ad alto reddito. Sono necessarie riduzioni almeno del 10% all’anno. Questa massiccia trasformazione delle nostre società è il nostro unico modo per adempiere all’Accordo di Parigi senza fare affidamento su un dispiegamento rischioso e non dimostrato su larga scala di tecnologie a emissioni negative.

Nei Paesi ad alto reddito, oltre a massimizzare la riduzione delle emissioni interne, dobbiamo aumentare enormemente i contributi finanziari per il clima ai Paesi a basso reddito . I Paesi che sono meno responsabili ma più vulnerabili alla crisi climatica devono essere supportati nei loro sforzi per adattarsi e trasformarsi in società a zero emissioni di carbonio, come parte del debito climatico che hanno.

Dobbiamo rifiutare la compensazione tra Paesi ad alto e basso reddito e sostituirla con finanziamenti per il clima basati su prove scientifiche, un budget limitato di carbonio e la giustizia climatica globale.

Dobbiamo definire obiettivi separati per le emissioni negative e per la riduzione delle emissioni. E’ essenziale che le emissioni negative socialmente e ambientalmente appropriate siano intraprese come investimenti per il clima o finanziamenti per il clima, non come compensazioni del carbonio.

Dobbiamo smetterla di commercializzare prodotti come “climate neutral” o “climate positive”.

Dobbiamo smetterla di estrarre e utilizzare combustibili fossili, la causa principale della crisi climatica. Oltre a degli obiettivi zero reali, abbiamo bisogno di un trattato internazionale per la cessazione della produzione di combustibili fossili.

