Ampiamente sottostimato l’assorbimento di carbonio da parte dell’oceano

Studi precedenti avevano ignorato le piccole differenze di temperatura tra la superficie dell'oceano e la profondità di pochi metri dove vengono effettuate le misurazioni

[7 Settembre 2020]

Secondo lo studio “Revised estimates of ocean-atmosphere CO2 flux are consistent with ocean carbon inventory”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori britannici e tedeschi, «Gli oceani del mondo assorbono più carbonio di quanto la maggior parte dei modelli scientifici suggerisca» .

Al College of life and environmental sciences dell’università di Exeter, che ha guidato lo studio, ricordano che «Precedenti stime del movimento del carbonio (noto come “flusso”) tra l’atmosfera e gli oceani non hanno tenuto conto delle differenze di temperatura sulla superficie dell’acqua e pochi metri sotto». Il nuovo studio le include questo e rileva «un flusso netto di carbonio negli oceani significativamente più elevato».

Il team di ricercatori ha calcolato i flussi di CO2 dal 1992 al 2018, trovando «fino al doppio del flusso netto in determinati tempi e luoghi, rispetto ai modelli non corretti».

Il principale autore dello studio, Andrew Watson del Global Systems Institute di Exeter, spiega che «La metà dell’anidride carbonica che emettiamo non rimane nell’atmosfera ma viene assorbita dagli oceani e dalla vegetazione terrestre “affonda”. I ricercatori hanno assemblato un ampio database di misurazioni del biossido di carbonio vicino alla superficie – il “Surface Ocean Carbon Atlas” ( www.socat.info ) – che può essere utilizzato per calcolare il flusso di CO2 dall’atmosfera nell’oceano. Studi precedenti che avevano fatto questo hanno, tuttavia, ignorato le piccole differenze di temperatura tra la superficie dell’oceano e la profondità di pochi metri dove vengono effettuate le misurazioni. Queste differenze sono importanti perché la solubilità dell’anidride carbonica dipende molto dalla temperatura. Abbiamo utilizzato i dati del satellite per correggere queste differenze di temperatura e quando viene fatto, fa una grande differenza: otteniamo un flusso sostanzialmente più grande che va nell’oceano. La differenza nell’assorbimento degli oceani che abbiamo calcolato ammonta a circa il 10% delle emissioni globali di combustibili fossili».

Un altro autore dello studio, Jamie Shutler , del Center for geography and environmental Science del Penryn Campus di Exeter, conclude: «La nostra stima rivista concorda molto meglio di prima con un metodo indipendente di calcolo della quantità di anidride carbonica assorbita dall’oceano. Questo metodo utilizza un’indagine oceanica globale condotta da navi di ricerca nel corso di decenni, per calcolare come è aumentato l’inventario del carbonio nell’oceano. Queste due stime “big data” del pozzo oceanico per la CO2 ora concordano abbastanza bene, il che ci dà maggiore fiducia in loro».