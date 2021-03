L'appuntamento è per domani

Basta false promesse. Come partecipare in Italia alla Giornata mondiale di azione per il clima

Fridays For Future Italia ha eletto 6 portavoce del movimento: 4 ragazze e 2 ragazzi

[18 Marzo 2021]

Venerdì 19 marzo Fridays For Future Italia torna a riempire le piazze, reali e digitali con azioni fisiche, dove possibile e nel rispetto assoluto delle norme anti Covid 19 per la tutela della salute, organizzate dai Gruppi Locali Fridays For Future e consultabili sulla mappa https://fridaysforfutureitalia.it/mappa/ e azioni digitali con il seguente programma:

Dalle ore 11.15 alle h.12.00 ci sarà un incontro online in diretta Youtube con Roberto Mercadini (attore teatrale, scrittore di successo e youtuber) e il quasi premio Nobel per la chimica prof. Vincenzo Balzani (professore emerito dell’Università di Bologna, scienziato e divulgatore di fama mondiale) dal titolo “Non le persone in piazza, ma la piazza alle persone”, organizzato da Fridays For Future Forlì insieme a tanti Gruppi Locali FFF di tutta Italia.

Alle ore 18.30 si terrà un’azione online in tutta Italia: una videochiamata su Zoom con musica, discorsi e un’enorme Social Bombing! Per agire insieme basterà collegarsi in videochiamata per ricevere dettagli per un grande Social Bombing su Instagram e azioni sugli altri social.

Durante la giornata sarà possibile seguire la diretta dalle piazze sui social di Fridays For Future Italia. Sotto lo slogan “Basta False Promesse” (No More Empty Promises), con la nuova mobilitazione italiana e globale, Fridays For Future torna a protestare perché «I politici e le grandi aziende inquinanti fissano obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni e promettono che, in un lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma queste promesse vuote non servono a nulla perché non si può scendere a patti con le leggi della fisica. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete in linea con il principio di giustizia climatica e con la scienza, ed essa ci dice che dobbiamo agire già ora perché abbiamo poco meno di 7 anni per invertire la rotta. I fondi del Next Generation Eu devono essere subito investiti in politiche per azzerare le emissioni di gas serra, la causa della crisi climatica. Gli effetti della crisi climatica sono già qui, e, se non interveniamo, la scienza ci dice che la situazione potrà solo peggiorare. Soltanto, noi, le persone di tutto il mondo, unite, possiamo ribaltare questa situazione».

Ad aprile 2020, Fridays For Future Italia ha lanciato la campagna “Ritorno al Futuro” che raccoglie una serie di proposte per la ripartenza scritte insieme a scienziati, esperti e associazioni italiane. Azioni che darebbero il via alla Transizione Ecologica di cui abbiamo davvero bisogno, per assicurare in Italia e nel mondo, un presente e un futuro vivibili, nel rispetto della giustizia climatica.

Alla vigilia del Global day of Climate Action e a due anni di distanza dal primo sciopero globale per il clima, Fridays For Future Italia annuncia di aver eletto 6 portavoce del movimento: «La voce dei milioni di ragazzi scesi in piazza per il clima sarà amplificata dalle parole delle 4 ragazze e dei 2 ragazzi scelti dal movimento»: Giovanni Mori, 27 anni, membro del gruppo locale di Brescia, Ingegnere ambientale ed energetico; Lavinia Lovino, 14 anni, facente parte del gruppo locale di Roma, frequenta un liceo classico europeo Business and Administration; Laura Vallaro, 20 anni, attivista di Chieri (TO), studentessa di Scienze Forestali; Michela Spina, 23 anni, del gruppo locale di Napoli, dottoressa in Medicina Veterinaria; Filippo Sotgiu, 20 anni, nato a Olbia, attivista a Roma dove è studente di Matematica; Martina Comparelli, 27 anni, appartenente al gruppo locale di Milano, laureata con master in sviluppo internazionale, si sta specializzando in “Cambiamento climatico e Salute”.

Gli attivisti climatici sottolineano che «Fridays For Future rimane un movimento orizzontale e aperto a tutti i cittadini disposti a lottare contro la crisi climatica. Come tale, FFF ha preso questa decisione partendo dalle discussioni nelle assemblee locali di tante città italiane. Il compito dei portavoce non è altro che quello di dare risonanza alle rivendicazioni politiche elaborate dai tanti giovani e meno giovani che lottano per il nostro futuro. Per questa ragione, sono stati elaborati criteri di elezione e metodo di voto quanto più trasparenti, inclusivi e coinvolgenti per far sì che ogni attivista venisse coinvolto. Non vogliamo togliere la parola agli altri attivisti, vogliamo far sì che chi ancora non dà la parola a Fridays For Future cominci a farlo: ci dotiamo di questo strumento perché l’enorme megafono che abbiamo creato nelle piazze di tutta Italia non sia silenziato, vogliamo che le nostre parole vengano ascoltate. E proprio per questo motivo non possiamo spegnere quel megafono. Ora più che mai, abbiamo bisogno che tutti quanti, in prima persona, si mettano in gioco per costringere la politica ad agire ora contro la crisi climatica».

Il lavoro di questi Portavoce inizierà infatti con il Global Day of Climate Action del 19 Marzo, occasione nella quale potranno iniziare a far sentire le loro voci. In Italia, i principali appuntamenti per il 19 marzio sono a: Torino: cartelloni in piazza, giardini Grosa H 11 – 16; Milano: H9.30, Bike strike partenza via largo Cairoli – arrivo Piazza del Duomo; Roma: Cartelloni in piazza e presidio statico H 15, Piazza del Popolo; Napoli: presidio statico H10 – Piazza Dante e H 13 – Porto Napoli; Firenze: presidio statico H14.30 – Piazza Santa Croce; Brescia: Manifestazione/presidio statico H16 – Piazza Duomo; Cagliari: flash mob H16 – Piazza Amendola; Pavia: presidio H15.30 – castello Visconteo, H16.15 – Piazza della Vittoria, H17.00 – area Vul; Genova: presidio statico H15 – Piazza de Ferrari; Bologna: bike strike H10 – partenza Prati di Caprara; Catanzaro: presidio Piazza Prefettura H 17; Gorizia: cartelloni H 11 – Piazza Vittoria